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"На пользу России". На Западе удивись странной стратегии Зеленского - РИА Новости, 31.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:17 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/zelenskiy-1949798137.html
"На пользу России". На Западе удивись странной стратегии Зеленского
"На пользу России". На Западе удивись странной стратегии Зеленского - РИА Новости, 31.05.2024
"На пользу России". На Западе удивись странной стратегии Зеленского
Стратегия Владимира Зеленского защищать каждый метр позволяет России истощать ВСУ еще сильнее, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T22:17
2024-05-31T22:17
специальная военная операция на украине
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
андрей белоусов
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Стратегия Владимира Зеленского защищать каждый метр позволяет России истощать ВСУ еще сильнее, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Политика правительства Зеленского и Сырского заключается в защите каждого миллиметра украинской земли. &lt;…&gt; На самом деле это работает на пользу России, чтобы медленно истощать эти украинские войска, чтобы играть на ошибках Зелинского и Сырского", — отметил он.По словам эксперта, в результате украинские силы будут настолько истощены, что ВС России будет легче продвигаться вперед. Меркурис также обратил внимание, что ВСУ держат войска в местах, где они не выполняют никакой реальной стратегической роли"Это может показаться странным. &lt;…&gt; Я уже неоднократно говорил, что не понимаю, почему украинцы жертвуют таким количеством солдат и техники, защищая позиции, которые невозможно оборонять", — добавил он.Похоже, российские войска поняли это и адаптировали свою тактику соответствующим образом, они работают, чтобы играть на украинских ошибках, резюмировал эксперт.Министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что ВСУ в мае текущего года потеряли более 35 тысяч военнослужащих и свыше двух тысяч семисот единиц вооружения.
https://ria.ru/20240531/vsu-1949781533.html
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россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Андрей Белоусов
"На пользу России". На Западе удивись странной стратегии Зеленского

Меркурис: стратегия Зеленского и Сырского играет на пользу России

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Боевая работа САУ Акация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Стратегия Владимира Зеленского защищать каждый метр позволяет России истощать ВСУ еще сильнее, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Политика правительства Зеленского и Сырского заключается в защите каждого миллиметра украинской земли. <…> На самом деле это работает на пользу России, чтобы медленно истощать эти украинские войска, чтобы играть на ошибках Зелинского и Сырского", — отметил он.
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По словам эксперта, в результате украинские силы будут настолько истощены, что ВС России будет легче продвигаться вперед. Меркурис также обратил внимание, что ВСУ держат войска в местах, где они не выполняют никакой реальной стратегической роли
"Это может показаться странным. <…> Я уже неоднократно говорил, что не понимаю, почему украинцы жертвуют таким количеством солдат и техники, защищая позиции, которые невозможно оборонять", — добавил он.
Похоже, российские войска поняли это и адаптировали свою тактику соответствующим образом, они работают, чтобы играть на украинских ошибках, резюмировал эксперт.
Министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что ВСУ в мае текущего года потеряли более 35 тысяч военнослужащих и свыше двух тысяч семисот единиц вооружения.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныАндрей Белоусов
 
 
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