https://ria.ru/20240531/zelenskiy-1949758548.html

Зеленский посетовал, что для Бразилии важнее отношения с Россией

Зеленский посетовал, что для Бразилии важнее отношения с Россией - РИА Новости, 31.05.2024

Зеленский посетовал, что для Бразилии важнее отношения с Россией

Бразилия считает, что для нее приоритетнее отношения с Россией, чем помощь Украине, заявил Владимир Зеленский, слова которого со встречи с латиноамериканскими... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T18:36

2024-05-31T18:36

2024-05-31T18:52

в мире

бразилия

россия

украина

владимир зеленский

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БУЭНОС-АЙРЕС, 31 мая - РИА Новости. Бразилия считает, что для нее приоритетнее отношения с Россией, чем помощь Украине, заявил Владимир Зеленский, слова которого со встречи с латиноамериканскими журналистами приводит газета O Globo. "Бразилия должна быть на нашей стороне и выставить ультиматум (России), почему мы должны снова повторять эти вещи?... Бразилия более близка к России, чем к Украине?" - сказал он. Ранее Китай и Бразилия выступили за переговоры как единственный способ урегулирования на Украине. По итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима стороны согласились, что все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной , в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений.

https://ria.ru/20240529/fiasko-1949043628.html

бразилия

россия

украина

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в мире, бразилия, россия, украина, владимир зеленский