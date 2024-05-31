Рейтинг@Mail.ru
Зеленский пошел на неожиданный шаг из-за решения Байдена, пишут СМИ - РИА Новости, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:21 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/zelenskiy-1949695954.html
Зеленский пошел на неожиданный шаг из-за решения Байдена, пишут СМИ
Зеленский пошел на неожиданный шаг из-за решения Байдена, пишут СМИ - РИА Новости, 31.05.2024
Зеленский пошел на неожиданный шаг из-за решения Байдена, пишут СМИ
Владимир Зеленский поступил неожиданным образом, открыто раскритиковав президента США Джо Байдена из-за его отказа ехать на мирный саммит, пишет Responsible... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T15:21
2024-05-31T15:21
специальная военная операция на украине
в мире
швейцария
джо байден
нато
дмитрий песков
вашингтон (штат)
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926637_740:290:2518:1290_1920x0_80_0_0_9075743271f821bd4f9f5dff615d5adc.jpg
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский поступил неожиданным образом, открыто раскритиковав президента США Джо Байдена из-за его отказа ехать на мирный саммит, пишет Responsible Statecraft."Зеленский предпринял неожиданный шаг — публично раскритиковал своего американского коллегу, возразив против решения Байдена посетить сбор средств для Демократической партии вместо украинского "мирного саммита" в Швейцарии в следующем месяце", — говорится в материале.Отмечается, что глава киевского режима разочарован рядом позиций Вашингтона. Среди прочего речь идет о задержке американской военной помощи, нерешительности НАТО в определении четких сроков вступления страны в альянс и обеспокоенности администрации Байдена по поводу украинских ударов по российским объектам."Перспективы Киева на поле боя продолжают оставаться мрачными", — резюмируется в статье.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что переговорный процесс по этому вопросу без участия Москвы бессмыслен, надо понять, о какой "формуле мира" будет идти речь на саммите в Швейцарии.
https://ria.ru/20240531/spetsoperatsiya-1949691401.html
https://ria.ru/20240531/ukraina-1949686734.html
швейцария
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926637_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_288b5a40d1707dc9d7bbf1e1e5b26976.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швейцария, джо байден, нато, дмитрий песков, вашингтон (штат), сша, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Швейцария, Джо Байден, НАТО, Дмитрий Песков, Вашингтон (штат), США, Владимир Зеленский
Зеленский пошел на неожиданный шаг из-за решения Байдена, пишут СМИ

RS: Зеленский публично раскритиковал Байдена из-за мирного саммита

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая РИА Новости. Владимир Зеленский поступил неожиданным образом, открыто раскритиковав президента США Джо Байдена из-за его отказа ехать на мирный саммит, пишет Responsible Statecraft.
"Зеленский предпринял неожиданный шаг публично раскритиковал своего американского коллегу, возразив против решения Байдена посетить сбор средств для Демократической партии вместо украинского "мирного саммита" в Швейцарии в следующем месяце", — говорится в материале.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
В Чехии испугались последствий ввода войск НАТО в зону СВО
15:08
Отмечается, что глава киевского режима разочарован рядом позиций Вашингтона. Среди прочего речь идет о задержке американской военной помощи, нерешительности НАТО в определении четких сроков вступления страны в альянс и обеспокоенности администрации Байдена по поводу украинских ударов по российским объектам.
"Перспективы Киева на поле боя продолжают оставаться мрачными", — резюмируется в статье.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что переговорный процесс по этому вопросу без участия Москвы бессмыслен, надо понять, о какой "формуле мира" будет идти речь на саммите в Швейцарии.
Украинский солдат в окопе - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Украинский снайпер откровенно высказался о России
14:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреШвейцарияДжо БайденНАТОДмитрий ПесковВашингтон (штат)СШАВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала