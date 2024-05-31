https://ria.ru/20240531/zelenskiy-1949695954.html

Зеленский пошел на неожиданный шаг из-за решения Байдена, пишут СМИ

Зеленский пошел на неожиданный шаг из-за решения Байдена, пишут СМИ - РИА Новости, 31.05.2024

Зеленский пошел на неожиданный шаг из-за решения Байдена, пишут СМИ

Владимир Зеленский поступил неожиданным образом, открыто раскритиковав президента США Джо Байдена из-за его отказа ехать на мирный саммит, пишет Responsible... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T15:21

2024-05-31T15:21

2024-05-31T15:21

специальная военная операция на украине

в мире

швейцария

джо байден

нато

дмитрий песков

вашингтон (штат)

сша

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский поступил неожиданным образом, открыто раскритиковав президента США Джо Байдена из-за его отказа ехать на мирный саммит, пишет Responsible Statecraft."Зеленский предпринял неожиданный шаг — публично раскритиковал своего американского коллегу, возразив против решения Байдена посетить сбор средств для Демократической партии вместо украинского "мирного саммита" в Швейцарии в следующем месяце", — говорится в материале.Отмечается, что глава киевского режима разочарован рядом позиций Вашингтона. Среди прочего речь идет о задержке американской военной помощи, нерешительности НАТО в определении четких сроков вступления страны в альянс и обеспокоенности администрации Байдена по поводу украинских ударов по российским объектам."Перспективы Киева на поле боя продолжают оставаться мрачными", — резюмируется в статье.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что переговорный процесс по этому вопросу без участия Москвы бессмыслен, надо понять, о какой "формуле мира" будет идти речь на саммите в Швейцарии.

https://ria.ru/20240531/spetsoperatsiya-1949691401.html

https://ria.ru/20240531/ukraina-1949686734.html

швейцария

вашингтон (штат)

сша

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в мире, швейцария, джо байден, нато, дмитрий песков, вашингтон (штат), сша, владимир зеленский