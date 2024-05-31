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Зеленский пожаловался, что Россия быстрее Запада производит оружие - РИА Новости, 31.05.2024
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15:13 31.05.2024 (обновлено: 15:16 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/zelenskiy-1949693421.html
Зеленский пожаловался, что Россия быстрее Запада производит оружие
Зеленский пожаловался, что Россия быстрее Запада производит оружие - РИА Новости, 31.05.2024
Зеленский пожаловался, что Россия быстрее Запада производит оружие
Запад производит оружие медленнее, чем Россия, сообщает газета Guardian со ссылкой на Владимира Зеленского, который дал интервью изданию. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T15:13
2024-05-31T15:16
в мире
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владимир зеленский
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Запад производит оружие медленнее, чем Россия, сообщает газета Guardian со ссылкой на Владимира Зеленского, который дал интервью изданию. "Россия движется быстрее Запада в отношении производства и поставок оружия для свих вооруженных сил", - говорится в сообщении. Зеленский, пишет издание, также посетовал на то, что у западных стран другие приоритеты. Ранее бывший помощник госсекретаря США Марк Киммитт заявил, что производственная база США и их европейских союзников с трудом поддерживает конфликт на Украине, второй конфликт подобного рода будет для них катастрофой. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html
https://ria.ru/20240416/zelenskiy-1940368465.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, сергей лавров, нато
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
Зеленский пожаловался, что Россия быстрее Запада производит оружие

Зеленский: Запад производит оружие медленнее, чем Россия

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Запад производит оружие медленнее, чем Россия, сообщает газета Guardian со ссылкой на Владимира Зеленского, который дал интервью изданию.
«
"Россия движется быстрее Запада в отношении производства и поставок оружия для свих вооруженных сил", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
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Зеленский, пишет издание, также посетовал на то, что у западных стран другие приоритеты.
Ранее бывший помощник госсекретаря США Марк Киммитт заявил, что производственная база США и их европейских союзников с трудом поддерживает конфликт на Украине, второй конфликт подобного рода будет для них катастрофой.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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