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Зеленский снова отказался от переговоров с Россией - РИА Новости, 31.05.2024
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13:29 31.05.2024 (обновлено: 13:37 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/zelenskiy-1949660808.html
Зеленский снова отказался от переговоров с Россией
Зеленский снова отказался от переговоров с Россией - РИА Новости, 31.05.2024
Зеленский снова отказался от переговоров с Россией
Владимир Зеленский в интервью газете Guardian вновь отказался от переговоров с Россией, назвав их "нереалистичными". РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:29
2024-05-31T13:37
россия
в мире
украина
москва
владимир зеленский
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью газете Guardian вновь отказался от переговоров с Россией, назвав их "нереалистичными"."Зеленский сказал, что переговоры с Россией нереалистичны. Он сказал, что мирное соглашение было бы "ловушкой", - пишет газета Guardian, которой Зеленский дал интервью.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с Украиной, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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россия, в мире, украина, москва, владимир зеленский
Россия, В мире, Украина, Москва, Владимир Зеленский
Зеленский снова отказался от переговоров с Россией

Владимир Зеленский назвал переговоры с Россией нереалистичными

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью газете Guardian вновь отказался от переговоров с Россией, назвав их "нереалистичными".
«
"Зеленский сказал, что переговоры с Россией нереалистичны. Он сказал, что мирное соглашение было бы "ловушкой", - пишет газета Guardian, которой Зеленский дал интервью.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с Украиной, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
Зеленский впервые допустил переговоры без выхода на границы 1991 года
30 марта, 03:07
 
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