https://ria.ru/20240531/zelenskiy-1949660808.html

Зеленский снова отказался от переговоров с Россией

Зеленский снова отказался от переговоров с Россией - РИА Новости, 31.05.2024

Зеленский снова отказался от переговоров с Россией

Владимир Зеленский в интервью газете Guardian вновь отказался от переговоров с Россией, назвав их "нереалистичными". РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T13:29

2024-05-31T13:29

2024-05-31T13:37

россия

в мире

украина

москва

владимир зеленский

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью газете Guardian вновь отказался от переговоров с Россией, назвав их "нереалистичными"."Зеленский сказал, что переговоры с Россией нереалистичны. Он сказал, что мирное соглашение было бы "ловушкой", - пишет газета Guardian, которой Зеленский дал интервью.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с Украиной, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936769561.html

россия

украина

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россия, в мире, украина, москва, владимир зеленский