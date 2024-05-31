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Зеленский посетит конференцию по безопасности в Сингапуре, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.05.2024
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11:52 31.05.2024 (обновлено: 11:53 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/zelenskiy-1949618255.html
Зеленский посетит конференцию по безопасности в Сингапуре, сообщили СМИ
Зеленский посетит конференцию по безопасности в Сингапуре, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.05.2024
Зеленский посетит конференцию по безопасности в Сингапуре, сообщили СМИ
Владимир Зеленский едет на конференцию по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, где будет присутствовать министр обороны ранее отказавшегося от участия в РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T11:52
2024-05-31T11:53
в мире
россия
москва
украина
владимир зеленский
дун цзюнь
ллойд остин
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский едет на конференцию по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, где будет присутствовать министр обороны ранее отказавшегося от участия в конференции по Украине в Швейцарии Китая, передает агентство Рейтер со ссылкой на несколько источников. "Зеленский, как ожидается, в эти выходные посетит конференцию по безопасности в Сингапуре", - приводит агентство данные источников. По данным агентства, ожидается, что одной из ключевых тем для обсуждений станет оказание содействия в обеспечении безопасности. Как заявили источники, в субботу Зеленский выступит перед участниками конференции. Ранее сообщалось, что в Сингапур для участия в мероприятии прибыли министр обороны КНР Дун Цзюнь и глава Пентагона Ллойд Остин. Ранее агентство Рейтер сообщало, что Китай проинформировал правительства других стран, что не будет участвовать в швейцарской конференции по Украине. В пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, повестка конференции по Украине расходится с требованиями Китая и ожиданиями мира, потому Пекину сложно участвовать в такой встрече. В частности, Пекин всегда настаивал на том, что международная мирная конференция должна включать три важных элемента: признание со стороны и России, и Украины, равное участие всех сторон и беспристрастное обсуждение всех мирных инициатив. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240529/lavrov-1949180330.html
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в мире, россия, москва, украина, владимир зеленский, дун цзюнь, ллойд остин
В мире, Россия, Москва, Украина, Владимир Зеленский, Дун Цзюнь, Ллойд Остин
Зеленский посетит конференцию по безопасности в Сингапуре, сообщили СМИ

Reuters: Зеленский посетит конференцию по безопасности в Сингапуре

© AP Photo / Wolfgang RattayЗеленский
Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Wolfgang Rattay
Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский едет на конференцию по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, где будет присутствовать министр обороны ранее отказавшегося от участия в конференции по Украине в Швейцарии Китая, передает агентство Рейтер со ссылкой на несколько источников.
"Зеленский, как ожидается, в эти выходные посетит конференцию по безопасности в Сингапуре", - приводит агентство данные источников.
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По данным агентства, ожидается, что одной из ключевых тем для обсуждений станет оказание содействия в обеспечении безопасности. Как заявили источники, в субботу Зеленский выступит перед участниками конференции.
Ранее сообщалось, что в Сингапур для участия в мероприятии прибыли министр обороны КНР Дун Цзюнь и глава Пентагона Ллойд Остин.
Ранее агентство Рейтер сообщало, что Китай проинформировал правительства других стран, что не будет участвовать в швейцарской конференции по Украине. В пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, повестка конференции по Украине расходится с требованиями Китая и ожиданиями мира, потому Пекину сложно участвовать в такой встрече. В частности, Пекин всегда настаивал на том, что международная мирная конференция должна включать три важных элемента: признание со стороны и России, и Украины, равное участие всех сторон и беспристрастное обсуждение всех мирных инициатив.
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Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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