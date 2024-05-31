https://ria.ru/20240531/zelenskiy-1949614179.html
Зеленский выступил с новым анонсом
Зеленский выступил с новым анонсом - РИА Новости, 31.05.2024
Зеленский выступил с новым анонсом
Владимир Зеленский анонсировал в своем Telegram-канале встречу с лидерами стран Северной Европы и подписание трех соглашений по безопасности на саммите в... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T11:41
2024-05-31T11:41
2024-05-31T12:57
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский анонсировал в своем Telegram-канале встречу с лидерами стран Северной Европы и подписание трех соглашений по безопасности на саммите в Стокгольме. "Сегодня Украина подпишет сразу три соглашения по безопасности, которые зафиксируют прогнозируемую оборонную и другую разностороннюю поддержку на длительный период", — говорится в публикации.Он назвал ключевыми приоритетами Украины на саммите создание общих предприятий, производящих системы ПВО, обеспечение украинских военнослужащих оружием и глобальная работа по принуждению России к миру.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20240531/pistorius-1949600493.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Россия
Зеленский выступил с новым анонсом
Зеленский анонсировал три договора со странами Северной Европы