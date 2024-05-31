https://ria.ru/20240531/zavorotnyuk-1949716915.html

"Впервые за пять лет". Дочь Анастасии Заворотнюк сделала новое заявление

"Впервые за пять лет". Дочь Анастасии Заворотнюк сделала новое заявление - РИА Новости, 31.05.2024

"Впервые за пять лет". Дочь Анастасии Заворотнюк сделала новое заявление

Дочь актрисы Заворотнюк Анна опубликовала архивные кадры с мамой в Instagram* и поблагодарила ее за то, что сделала ее сильнее. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T16:17

2024-05-31T16:17

2024-05-31T16:21

шоубиз

астрахань

россия

анастасия заворотнюк

матросская тишина

олег табаков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949273027_0:362:2047:1513_1920x0_80_0_0_0e7f9f44111d19d07b327ac64afc50a4.jpg

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Дочь актрисы Заворотнюк Анна опубликовала архивные кадры с мамой в Instagram* и поблагодарила ее за то, что сделала ее сильнее."Впервые за пять лет я смогла открыть и посмотреть видео с тобой, до этого мне казалось, что сойду с ума. Спасибо, что сделала меня сильнее, моя самая прекрасная мама", — написала она.Девушка также пообещала, что она и члены семьи будут счастливы, всегда будут вместе и стоять друг за друга, как она того хотела.Заворотнюк ушла из жизни в четверг в возрасте 53 лет после продолжительной болезни.Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Известность ей принесла роль няни Вики в телесериале "Моя прекрасная няня". Также актриса снималась в таких фильмах, как "Машенька", "Код апокалипсиса", "Служебный роман. Наше время". В 1993-2004 годах Заворотнюк играла в Театре Олега Табакова. Она исполнила роли в спектаклях "Страсти по Бумбарашу" (Варя), "Обыкновенная история" (Наденька), "Билокси-Блюз" (Дэззи), "Матросская тишина" (Таня), "Миф о Дон-Жуане" (Жанэт), "Прощайте... и рукоплещите" (Марина), "Признания авантюриста Феликса Круля" (Элинора Твентимэн) и в других. В 2006 году Заворотнюк была удостоена звания "Заслуженная артистка Российской Федерации".В 2019 году актрисе диагностировали глиобластому. Она перестала появляться на светских мероприятиях и вести соцсети. О том, как она себя чувствует, в своем блоге изредка рассказывала ее дочь Анна, которая также подтвердила смерть матери.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949288569.html

астрахань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

астрахань, россия, анастасия заворотнюк, матросская тишина, олег табаков