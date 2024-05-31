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Beeline cloud предоставит бесплатную защиту от киберугроз

Beeline cloud предоставит бесплатную защиту от киберугроз - РИА Новости, 31.05.2024

Beeline cloud предоставит бесплатную защиту от киберугроз

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud запустил новый проект "Тесла" (18+), направленный на киберзащиту социально-значимых ресурсов в... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T16:50

2024-05-31T16:50

2024-05-31T16:50

вымпелком

beeline cloud

технологии

билайн

россия

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud запустил новый проект "Тесла" (18+), направленный на киберзащиту социально-значимых ресурсов в сферах культуры, искусства, благотворительности и медиа, сообщает пресс-служба компании.В рамках проекта beeline cloud предоставляет защиту от атаки типа DDoS (распределенный отказ от обслуживания), которые представляют собой одну из самых распространенных и разрушительных форм кибератак. Они заключаются в создании искусственного трафика на целевой сайт для его перегрузки и сделать недоступным для пользователей. Это может привести к значительным финансовым потерям, репутационному ущербу и потере доверия со стороны аудитории.Система защиты beeline cloud от DDoS-атак включает:"Мы понимаем важность безопасности в цифровом пространстве и стремимся обеспечить максимальную защиту для тех, кто делает мир лучше. Мы верим, что каждый проект, направленный на улучшение общества, заслуживает надежной защиты от киберугроз. Проект "Тесла" - это наш вклад в поддержку таких инициатив", - отметил генеральный директор beeline cloud Олег Мотовилов.Заявки на участие можно подать на официальном сайте проекта.Реклама. ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneLs1uTTHfe

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вымпелком, beeline cloud, технологии, билайн, россия