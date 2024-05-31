https://ria.ru/20240531/zaporozhe-1949679987.html
В Запорожской области начали выращивать техническую коноплю
В Запорожской области начали выращивать техническую коноплю - РИА Новости, 31.05.2024
В Запорожской области начали выращивать техническую коноплю
Техническую коноплю начали выращивать в Запорожской области, сообщили РИА Новости в министерстве агропромышленного комплекса и продовольственной политики... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T14:28
2024-05-31T14:28
2024-05-31T14:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Техническую коноплю начали выращивать в Запорожской области, сообщили РИА Новости в министерстве агропромышленного комплекса и продовольственной политики региона. "Посев произведен на трех сортоиспытательных участках, а именно в Куйбышевском и Веселовском районах Запорожской области. Общая площадь посевов составляет более 2 гектаров", - говорится в сообщении. Апробацию проходят семь селекционных сортов, допущенных к использованию на территории РФ. Из конопляного сырья можно производить волокно, ткани, масло, бумагу, лекарства. Ее возделывание оздоравливает почвенную микрофлору, снижает количество сорных растений и минимизирует применение пестицидов. "Выращенная культура после проведения исследований на качественные показатели пойдет на изготовление пеньки - грубого лубяного волокна, производство которого является потенциально крупным инвестиционным проектом, способствующим дать развитие легкой промышленности региона", - говорится в сообщении. Вице-премьер правительства региона по агропромышленному комплексу Светлана Шевченко в свою очередь заявила, что разработка технологии возделывания технической конопли может дать толчок для инвестиций. "В этом году специалисты министерства АПК на сортоиспытательных участках изучают технологию возделывания культуры, сроки посева, нормы высева, её урожайность в условиях нашего климата", - сказала Шевченко.
https://ria.ru/20240516/zaporozhe-1946529117.html
https://ria.ru/20240527/minselkhoz-1948691214.html
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экономика, запорожская область, россия
Экономика, Запорожская область, Россия
В Запорожской области начали выращивать техническую коноплю
В Запорожье на площади более 2 га начали выращивать техническую коноплю
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Техническую коноплю начали выращивать в Запорожской области, сообщили РИА Новости в министерстве агропромышленного комплекса и продовольственной политики региона.
"Посев произведен на трех сортоиспытательных участках, а именно в Куйбышевском и Веселовском районах Запорожской области. Общая площадь посевов составляет более 2 гектаров", - говорится в сообщении.
Апробацию проходят семь селекционных сортов, допущенных к использованию на территории РФ
. Из конопляного сырья можно производить волокно, ткани, масло, бумагу, лекарства. Ее возделывание оздоравливает почвенную микрофлору, снижает количество сорных растений и минимизирует применение пестицидов.
"Выращенная культура после проведения исследований на качественные показатели пойдет на изготовление пеньки - грубого лубяного волокна, производство которого является потенциально крупным инвестиционным проектом, способствующим дать развитие легкой промышленности региона", - говорится в сообщении.
Вице-премьер правительства региона по агропромышленному комплексу Светлана Шевченко в свою очередь заявила, что разработка технологии возделывания технической конопли может дать толчок для инвестиций.
"В этом году специалисты министерства АПК на сортоиспытательных участках изучают технологию возделывания культуры, сроки посева, нормы высева, её урожайность в условиях нашего климата", - сказала Шевченко.