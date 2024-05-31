В МИД прокомментировали заявления НАТО об ударах по России
Захарова: страны НАТО врут, говоря о разрешении Киеву наносить удары по России
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Страны НАТО врут, когда рассуждают о том, разрешили ли они Киеву наносить удары по территории России западным оружием, некоторые страны уже давно это позволяют, о чем Россия говорила всё это время, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что некоторые союзники, включая Великобританию, поставляли Украине свое оружие "безо всяких ограничений" на фоне идущих обсуждений о допустимости снятия странами альянса ограничений для Киева на использование западного оружия для ударов по российской территории.
"Ровно то, о чём Россия говорила всё это время. Было очевидно, что натовцы врут и пускают дымовую завесу, придумывая историю о том, что якобы ещё не решили разрешать или не разрешать киевскому режиму наносить удары с использованием западного вооружения по территории России", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она добавила, что аналогичным образом вводят в заблуждение тех, кого зовут на "мирную конференцию" в Швейцарии, "рассказывая сказки" о её нацеленности на достижение мира.
Ранее представитель госдепа США заявил РИА Новости, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Как заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, решения Вашингтон никак не скажется на ходе спецоперации, но для США появятся угрозы, они повышают градус эскалации.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
Прокси-война на Украине перерастает в мировую
29 мая, 08:00
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".