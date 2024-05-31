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В МИД прокомментировали заявления НАТО об ударах по России - РИА Новости, 31.05.2024
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12:14 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/zakharova-1949624909.html
В МИД прокомментировали заявления НАТО об ударах по России
В МИД прокомментировали заявления НАТО об ударах по России - РИА Новости, 31.05.2024
В МИД прокомментировали заявления НАТО об ударах по России
Страны НАТО врут, когда рассуждают о том, разрешили ли они Киеву наносить удары по территории России западным оружием, некоторые страны уже давно это позволяют, РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T12:14
2024-05-31T12:14
россия
украина
харьков
мария захарова
йенс столтенберг
джо байден
госдума рф
нато
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Страны НАТО врут, когда рассуждают о том, разрешили ли они Киеву наносить удары по территории России западным оружием, некоторые страны уже давно это позволяют, о чем Россия говорила всё это время, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что некоторые союзники, включая Великобританию, поставляли Украине свое оружие "безо всяких ограничений" на фоне идущих обсуждений о допустимости снятия странами альянса ограничений для Киева на использование западного оружия для ударов по российской территории. "Ровно то, о чём Россия говорила всё это время. Было очевидно, что натовцы врут и пускают дымовую завесу, придумывая историю о том, что якобы ещё не решили разрешать или не разрешать киевскому режиму наносить удары с использованием западного вооружения по территории России", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Она добавила, что аналогичным образом вводят в заблуждение тех, кого зовут на "мирную конференцию" в Швейцарии, "рассказывая сказки" о её нацеленности на достижение мира. Ранее представитель госдепа США заявил РИА Новости, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Как заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, решения Вашингтон никак не скажется на ходе спецоперации, но для США появятся угрозы, они повышают градус эскалации. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20240502/kemeron-1943575025.html
https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html
https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html
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россия, украина, харьков, мария захарова, йенс столтенберг, джо байден, госдума рф, нато, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Харьков, Мария Захарова, Йенс Столтенберг, Джо Байден, Госдума РФ, НАТО, Вооруженные силы Украины
В МИД прокомментировали заявления НАТО об ударах по России

Захарова: страны НАТО врут, говоря о разрешении Киеву наносить удары по России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Страны НАТО врут, когда рассуждают о том, разрешили ли они Киеву наносить удары по территории России западным оружием, некоторые страны уже давно это позволяют, о чем Россия говорила всё это время, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что некоторые союзники, включая Великобританию, поставляли Украине свое оружие "безо всяких ограничений" на фоне идущих обсуждений о допустимости снятия странами альянса ограничений для Киева на использование западного оружия для ударов по российской территории.
Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
МИД прокомментировал аннулирование заявления Кэмерона об ударах по России
2 мая, 21:28
"Ровно то, о чём Россия говорила всё это время. Было очевидно, что натовцы врут и пускают дымовую завесу, придумывая историю о том, что якобы ещё не решили разрешать или не разрешать киевскому режиму наносить удары с использованием западного вооружения по территории России", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она добавила, что аналогичным образом вводят в заблуждение тех, кого зовут на "мирную конференцию" в Швейцарии, "рассказывая сказки" о её нацеленности на достижение мира.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
"А нас-то за что?" Запад ощутил, каково быть мишенью России
08:00
Ранее представитель госдепа США заявил РИА Новости, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Как заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, решения Вашингтон никак не скажется на ходе спецоперации, но для США появятся угрозы, они повышают градус эскалации.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Прокси-война на Украине перерастает в мировую
29 мая, 08:00
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
 
РоссияУкраинаХарьковМария ЗахароваЙенс СтолтенбергДжо БайденГосдума РФНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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