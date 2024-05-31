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Число задержанных участников акции у здания МИД Армении выросло до 26

Число задержанных участников акции у здания МИД Армении выросло до 26 - РИА Новости, 31.05.2024

Число задержанных участников акции у здания МИД Армении выросло до 26

Число задержанных участников протеста у здания МИД Армении с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна выросло до 26, сообщили в пресс-службе МВД... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T15:49

2024-05-31T15:49

2024-05-31T16:00

ереван

в мире

армения

турция

азербайджан

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 31 мая - РИА Новости. Число задержанных участников протеста у здания МИД Армении с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна выросло до 26, сообщили в пресс-службе МВД страны."По состоянию на данный момент в полицейские отделения доставлены 26 человек", - сказал представитель пресс-службы.Протестующие требовали от МИД выразить свою позицию по поводу антиармянских заявлений руководства Турции и Азербайджана.

ереван

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