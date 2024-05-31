Рейтинг@Mail.ru
Число задержанных участников акции у здания МИД Армении выросло до 26 - РИА Новости, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 31.05.2024 (обновлено: 16:00 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/zaderzhannye-1949705539.html
Число задержанных участников акции у здания МИД Армении выросло до 26
Число задержанных участников акции у здания МИД Армении выросло до 26 - РИА Новости, 31.05.2024
Число задержанных участников акции у здания МИД Армении выросло до 26
Число задержанных участников протеста у здания МИД Армении с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна выросло до 26, сообщили в пресс-службе МВД... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T15:49
2024-05-31T16:00
ереван
в мире
армения
турция
азербайджан
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949683390_0:121:769:554_1920x0_80_0_0_54a373a528934d709774d3fbd8032e21.jpg
ЕРЕВАН, 31 мая - РИА Новости. Число задержанных участников протеста у здания МИД Армении с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна выросло до 26, сообщили в пресс-службе МВД страны."По состоянию на данный момент в полицейские отделения доставлены 26 человек", - сказал представитель пресс-службы.Протестующие требовали от МИД выразить свою позицию по поводу антиармянских заявлений руководства Турции и Азербайджана.
ереван
армения
турция
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Стычки с полицией у здания МИД Армении
Стычки с полицией у здания МИД Армении
2024-05-31T15:49
true
PT0M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949683390_0:0:951:713_1920x0_80_0_0_13ba2d812306fad43859269d3cdc073d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ереван, в мире, армения, видео, турция, азербайджан, никол пашинян
Ереван, В мире, Армения, Турция, Азербайджан, Никол Пашинян
Число задержанных участников акции у здания МИД Армении выросло до 26
ЕРЕВАН, 31 мая - РИА Новости. Число задержанных участников протеста у здания МИД Армении с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна выросло до 26, сообщили в пресс-службе МВД страны.
2024-05-31T15:49
true
PT0M26S
Число задержанных участников акции у здания МИД Армении выросло до 26

МВД: число задержанных участников акции протеста в Ереване возросло до 26

© SputnikСитуация у здания МИД Армении в Ереване
Ситуация у здания МИД Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Sputnik
Ситуация у здания МИД Армении в Ереване
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 31 мая - РИА Новости. Число задержанных участников протеста у здания МИД Армении с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна выросло до 26, сообщили в пресс-службе МВД страны.
"По состоянию на данный момент в полицейские отделения доставлены 26 человек", - сказал представитель пресс-службы.
Протестующие требовали от МИД выразить свою позицию по поводу антиармянских заявлений руководства Турции и Азербайджана.
 
ЕреванВ миреАрменияТурцияАзербайджанНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала