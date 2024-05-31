https://ria.ru/20240531/zaderzhannye-1949705539.html
Число задержанных участников акции у здания МИД Армении выросло до 26
Число задержанных участников акции у здания МИД Армении выросло до 26 - РИА Новости, 31.05.2024
Число задержанных участников акции у здания МИД Армении выросло до 26
Число задержанных участников протеста у здания МИД Армении с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна выросло до 26, сообщили в пресс-службе МВД... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T15:49
2024-05-31T15:49
2024-05-31T16:00
ереван
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армения
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никол пашинян
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ЕРЕВАН, 31 мая - РИА Новости. Число задержанных участников протеста у здания МИД Армении с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна выросло до 26, сообщили в пресс-службе МВД страны."По состоянию на данный момент в полицейские отделения доставлены 26 человек", - сказал представитель пресс-службы.Протестующие требовали от МИД выразить свою позицию по поводу антиармянских заявлений руководства Турции и Азербайджана.
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Стычки с полицией у здания МИД Армении
Стычки с полицией у здания МИД Армении
2024-05-31T15:49
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РИА Новости
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Ереван, В мире, Армения, Турция, Азербайджан, Никол Пашинян
Число задержанных участников акции у здания МИД Армении выросло до 26
ЕРЕВАН, 31 мая - РИА Новости. Число задержанных участников протеста у здания МИД Армении с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна выросло до 26, сообщили в пресс-службе МВД страны.
2024-05-31T15:49
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PT0M26S
Число задержанных участников акции у здания МИД Армении выросло до 26
МВД: число задержанных участников акции протеста в Ереване возросло до 26