https://ria.ru/20240531/zaderzhanie-1949702998.html

В Тульской области задержали бывшего замначальника полиции

В Тульской области задержали бывшего замначальника полиции - РИА Новости, 31.05.2024

В Тульской области задержали бывшего замначальника полиции

Бывший заместитель начальника УМВД по Тульской области задержан по делу о незаконной миграции, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T15:43

2024-05-31T15:43

2024-05-31T15:43

происшествия

тула

тульская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Бывший заместитель начальника УМВД по Тульской области задержан по делу о незаконной миграции, сообщает СУСК России по региону. "В рамках расследования уголовного дела об организации незаконной миграции на территории Тульской области… задержан бывший заместитель начальника управления – начальник полиции УМВД России по Тульской области. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и пунктами "а", "в" части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)", - говорится в сообщении. Мужчина задержан сотрудниками СУСК при оперативном сопровождении регионального УФСБ. Идут обыски по месту жительства и работы подозреваемого. В следственном управлении уточнили РИА Новости, что сейчас бывший полицейский является гражданским лицом. Источник в силовых структурах региона рассказал РИА Новости, что задержанный – Роман Корсаков. Он занимает должность председателя правления тульского отделения некоммерческой организации "Союз работодателей в сфере охраны и безопасности" федерального координационного центра руководителей охранных услуг. Ранее Советский районный суд Тулы арестовал 12 фигурантов дела о незаконной миграции, включая начальника управления по вопросам миграции УМВД по региону Дениса Оськина, еще трое фигурантов отправились под домашний арест. По данным СУСК, всем вменяют организацию незаконного пребывания на территории региона не менее 700 иностранных граждан.

https://ria.ru/20240328/zaderzhaniya-1936500566.html

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происшествия, тула, тульская область