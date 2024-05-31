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Источник сообщил о двух погибших при ударе США по радиостанции в Йемене - РИА Новости, 31.05.2024
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01:29 31.05.2024 (обновлено: 02:46 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/yemen-1949544396.html
Источник сообщил о двух погибших при ударе США по радиостанции в Йемене
Источник сообщил о двух погибших при ударе США по радиостанции в Йемене - РИА Новости, 31.05.2024
Источник сообщил о двух погибших при ударе США по радиостанции в Йемене
По меньшей мере два человека погибли и десять получили ранения в результате обстрела американскими и британскими истребителями здания местной радиостанции к... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T01:29
2024-05-31T02:46
сша
йемен
в мире
ансар алла
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КАИР, 31 мая - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли и десять получили ранения в результате обстрела американскими и британскими истребителями здания местной радиостанции к юго-востоку от города Ходейда, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти провинции Ходейда."По меньшей мере два человека были убиты и не менее десяти ранены в результате обстрела американскими и британскими истребителями здания радиостанции в районе Эль-Хок на юго-востоке города Ходейда", - сказал источник.Ранее источники в местных органах власти йеменских провинций сообщил РИА Новости, что военная авиация США и Великобритании нанесла 13 ударов по позициям правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в трех провинциях, в том числе в столичной Сане и провинции Ходейда на Красном море, откуда хуситы осуществляют обстрелы судов.
https://ria.ru/20240516/putin-1946379620.html
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сша, йемен, в мире, ансар алла, великобритания
США, Йемен, В мире, Ансар Алла, Великобритания
Источник сообщил о двух погибших при ударе США по радиостанции в Йемене

При ударе США по радиостанции в Йемене погибли два человека, десять ранены

© AP Photo / Mohammed al-QadhiАвтомобиль скорой помощи в Йемене
Автомобиль скорой помощи в Йемене - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Mohammed al-Qadhi
Автомобиль скорой помощи в Йемене. Архивное фото
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КАИР, 31 мая - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли и десять получили ранения в результате обстрела американскими и британскими истребителями здания местной радиостанции к юго-востоку от города Ходейда, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти провинции Ходейда.
"По меньшей мере два человека были убиты и не менее десяти ранены в результате обстрела американскими и британскими истребителями здания радиостанции в районе Эль-Хок на юго-востоке города Ходейда", - сказал источник.
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16 мая, 12:13
Ранее источники в местных органах власти йеменских провинций сообщил РИА Новости, что военная авиация США и Великобритании нанесла 13 ударов по позициям правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в трех провинциях, в том числе в столичной Сане и провинции Ходейда на Красном море, откуда хуситы осуществляют обстрелы судов.
 
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