https://ria.ru/20240531/yemen-1949544396.html

Источник сообщил о двух погибших при ударе США по радиостанции в Йемене

Источник сообщил о двух погибших при ударе США по радиостанции в Йемене - РИА Новости, 31.05.2024

Источник сообщил о двух погибших при ударе США по радиостанции в Йемене

По меньшей мере два человека погибли и десять получили ранения в результате обстрела американскими и британскими истребителями здания местной радиостанции к... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T01:29

2024-05-31T01:29

2024-05-31T02:46

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КАИР, 31 мая - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли и десять получили ранения в результате обстрела американскими и британскими истребителями здания местной радиостанции к юго-востоку от города Ходейда, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти провинции Ходейда."По меньшей мере два человека были убиты и не менее десяти ранены в результате обстрела американскими и британскими истребителями здания радиостанции в районе Эль-Хок на юго-востоке города Ходейда", - сказал источник.Ранее источники в местных органах власти йеменских провинций сообщил РИА Новости, что военная авиация США и Великобритании нанесла 13 ударов по позициям правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в трех провинциях, в том числе в столичной Сане и провинции Ходейда на Красном море, откуда хуситы осуществляют обстрелы судов.

https://ria.ru/20240516/putin-1946379620.html

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