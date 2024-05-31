https://ria.ru/20240531/yemen-1949543221.html

Источники: США и Британия нанесли 13 ударов по объектам хуситов в Йемене

Источники: США и Британия нанесли 13 ударов по объектам хуситов в Йемене - РИА Новости, 31.05.2024

Источники: США и Британия нанесли 13 ударов по объектам хуситов в Йемене

Военная авиация США и Великобритании нанесла в среду поздно вечером 13 ударов по позициям йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в трех провинциях РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T01:19

2024-05-31T01:19

2024-05-31T02:00

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КАИР, 31 мая - РИА Новости. Военная авиация США и Великобритании нанесла в среду поздно вечером 13 ударов по позициям йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в трех провинциях Йемена после серии нападений на американские суда в Красном, Аравийском и Средиземном морях, сообщили РИА Новости источники в местных органах власти."Истребители США и Великобритании нанесли серию одновременных ударов по казармам и технике йеменской группировки "Ансар Алла" в Сане (центральный Йемен), провинции Ходейда на западе страны и провинции Таиз на юго-западе", - сказали источники в трех провинциях.По информации источника в Сане, американские и британские истребители совершили три рейда на лагерь Аль-Нахдайн сил Республиканской гвардии на территории президентского комплекса к югу от Саны.Кроме того, еще один воздушный удар был нанесен по авиабазе Эд-Дулейми, расположенном рядом с международным аэропортом Саны на севере йеменской столицы. Они также обстреляли объекты связи в районе Аль-Аабус на юге Таиланде.Интенсивные атаки на Йемен были предприняты после выступления лидера хуситов Абдель Малика аль-Хуси, который сообщил об осуществлении ими с ноября прошлого года атак против 129 судов Израиля, США и Великобритании в Красном, Аравийском, Средиземном морях и Индийском океане, при этом десять судов пережили атаки хуситов на этой неделе.

https://ria.ru/20240518/pozhar-1946854632.html

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сша, великобритания, йемен, в мире, ансар алла, сана