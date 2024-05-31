Рейтинг@Mail.ru
Туристы Кубани смогут посетить более 260 придорожных ярмарок в едином стиле - РИА Новости, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
 
20:40 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/yarmarki-1949787704.html
Туристы Кубани смогут посетить более 260 придорожных ярмарок в едином стиле
Туристы Кубани смогут посетить более 260 придорожных ярмарок в едином стиле - РИА Новости, 31.05.2024
Туристы Кубани смогут посетить более 260 придорожных ярмарок в едином стиле
Туристы Краснодарского края смогут посетить 261 придорожную ярмарку, оформленную в единой концепции, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T20:40
2024-05-31T20:40
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
отдых в россии
отдых на море
детский отдых
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155329/60/1553296098_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1f6b8d981564d3d0015132da0981cc02.jpg
КРАСНОДАР, 31 мая — РИА Новости. Туристы Краснодарского края смогут посетить 261 придорожную ярмарку, оформленную в единой концепции, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев. "Более трети туристов края приезжают к нам автомобильным транспортом. И первое, что встречают миллионы наших гостей – придорожный сервис, который является важной составляющей гостеприимства и имиджа региона. Это заправки, отели, кафе... Мы также развиваем наш традиционный формат торговли – придорожные ярмарки. Они пользуются большим спросом у путешественников. Важно, что фермеры получают отличное место для сбыта продукции, а покупатели – среди которых подавляющее большинство туристов – качественную натуральную продукцию местного производителя. Для придорожных ярмарок разработали единую схему и оформление. Она включает 261 объект", — передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. По его словам, за десять лет на Кубани стало в полтора раза больше объектов придорожного сервиса – сейчас их более пяти тысяч. "В регионе работают многофункциональные комплексы, где автотуристы могут комфортно отдохнуть, переночевать и продолжить свой путь", – добавил Кондратьев. Многофункциональный комплекс – это единая площадка, на которой располагаются заправка, кафе, гостиница, санитарно-бытовой блок, магазин, детская площадка и СТО. На территории могут парковаться машины и электромобили, легковой и грузовой транспорт, а также автобусы, поясняют власти. Отмечается, что с июня по август курорты края планируют встретить около 10 миллионов гостей. С учетом прогноза по бронированию в 2024 году регион примет более 19 миллионов человек. В прошлом году край посетили 18,6 миллиона туристов, что стало абсолютным рекордом Кубани по турпотоку.
https://ria.ru/20240503/azs-1943781404.html
https://ria.ru/20231004/skhema-1900566383.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155329/60/1553296098_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4ba6cea4ff7df4cd65f04e4016d2724c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, вениамин кондратьев, отдых в россии, отдых на море, детский отдых, туризм
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, отдых в России, Отдых на море, Детский отдых, Туризм

Туристы Кубани смогут посетить более 260 придорожных ярмарок в едином стиле

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОтдыхающие на террасе летнего кафе в селе Абрау-Дюрсо на берегу озера Абрау в Краснодарском крае
Отдыхающие на террасе летнего кафе в селе Абрау-Дюрсо на берегу озера Абрау в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Отдыхающие на террасе летнего кафе в селе Абрау-Дюрсо на берегу озера Абрау в Краснодарском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 31 мая — РИА Новости. Туристы Краснодарского края смогут посетить 261 придорожную ярмарку, оформленную в единой концепции, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Более трети туристов края приезжают к нам автомобильным транспортом. И первое, что встречают миллионы наших гостей – придорожный сервис, который является важной составляющей гостеприимства и имиджа региона. Это заправки, отели, кафе... Мы также развиваем наш традиционный формат торговли – придорожные ярмарки. Они пользуются большим спросом у путешественников. Важно, что фермеры получают отличное место для сбыта продукции, а покупатели – среди которых подавляющее большинство туристов – качественную натуральную продукцию местного производителя. Для придорожных ярмарок разработали единую схему и оформление. Она включает 261 объект", — передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
Вид на реку Кубань - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
На АЗС Кубани расширят комплекс услуг для растущего числа автотуристов
3 мая, 23:00
По его словам, за десять лет на Кубани стало в полтора раза больше объектов придорожного сервиса – сейчас их более пяти тысяч.
«
"В регионе работают многофункциональные комплексы, где автотуристы могут комфортно отдохнуть, переночевать и продолжить свой путь", – добавил Кондратьев.
Многофункциональный комплекс – это единая площадка, на которой располагаются заправка, кафе, гостиница, санитарно-бытовой блок, магазин, детская площадка и СТО. На территории могут парковаться машины и электромобили, легковой и грузовой транспорт, а также автобусы, поясняют власти.
Отмечается, что с июня по август курорты края планируют встретить около 10 миллионов гостей. С учетом прогноза по бронированию в 2024 году регион примет более 19 миллионов человек. В прошлом году край посетили 18,6 миллиона туристов, что стало абсолютным рекордом Кубани по турпотоку.
Краснодар - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
На Кубани создадут схему размещения придорожных ярмарок
4 октября 2023, 23:31
 
Краснодарский крайКраснодарский крайВениамин Кондратьевотдых в РоссииОтдых на мореДетский отдыхТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала