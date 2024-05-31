https://ria.ru/20240531/yarmarki-1949787704.html
Туристы Кубани смогут посетить более 260 придорожных ярмарок в едином стиле
Туристы Кубани смогут посетить более 260 придорожных ярмарок в едином стиле - РИА Новости, 31.05.2024
Туристы Кубани смогут посетить более 260 придорожных ярмарок в едином стиле
Туристы Краснодарского края смогут посетить 261 придорожную ярмарку, оформленную в единой концепции, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T20:40
2024-05-31T20:40
2024-05-31T20:40
краснодарский край
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вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 31 мая — РИА Новости. Туристы Краснодарского края смогут посетить 261 придорожную ярмарку, оформленную в единой концепции, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев. "Более трети туристов края приезжают к нам автомобильным транспортом. И первое, что встречают миллионы наших гостей – придорожный сервис, который является важной составляющей гостеприимства и имиджа региона. Это заправки, отели, кафе... Мы также развиваем наш традиционный формат торговли – придорожные ярмарки. Они пользуются большим спросом у путешественников. Важно, что фермеры получают отличное место для сбыта продукции, а покупатели – среди которых подавляющее большинство туристов – качественную натуральную продукцию местного производителя. Для придорожных ярмарок разработали единую схему и оформление. Она включает 261 объект", — передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. По его словам, за десять лет на Кубани стало в полтора раза больше объектов придорожного сервиса – сейчас их более пяти тысяч. "В регионе работают многофункциональные комплексы, где автотуристы могут комфортно отдохнуть, переночевать и продолжить свой путь", – добавил Кондратьев. Многофункциональный комплекс – это единая площадка, на которой располагаются заправка, кафе, гостиница, санитарно-бытовой блок, магазин, детская площадка и СТО. На территории могут парковаться машины и электромобили, легковой и грузовой транспорт, а также автобусы, поясняют власти. Отмечается, что с июня по август курорты края планируют встретить около 10 миллионов гостей. С учетом прогноза по бронированию в 2024 году регион примет более 19 миллионов человек. В прошлом году край посетили 18,6 миллиона туристов, что стало абсолютным рекордом Кубани по турпотоку.
https://ria.ru/20240503/azs-1943781404.html
https://ria.ru/20231004/skhema-1900566383.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, вениамин кондратьев, отдых в россии, отдых на море, детский отдых, туризм
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, отдых в России, Отдых на море, Детский отдых, Туризм
КРАСНОДАР, 31 мая — РИА Новости. Туристы Краснодарского края смогут посетить 261 придорожную ярмарку, оформленную в единой концепции, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Более трети туристов края приезжают к нам автомобильным транспортом. И первое, что встречают миллионы наших гостей – придорожный сервис, который является важной составляющей гостеприимства и имиджа региона. Это заправки, отели, кафе... Мы также развиваем наш традиционный формат торговли – придорожные ярмарки. Они пользуются большим спросом у путешественников. Важно, что фермеры получают отличное место для сбыта продукции, а покупатели – среди которых подавляющее большинство туристов – качественную натуральную продукцию местного производителя. Для придорожных ярмарок разработали единую схему и оформление. Она включает 261 объект", — передает
пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
По его словам, за десять лет на Кубани
стало в полтора раза больше объектов придорожного сервиса – сейчас их более пяти тысяч.
«
"В регионе работают многофункциональные комплексы, где автотуристы могут комфортно отдохнуть, переночевать и продолжить свой путь", – добавил Кондратьев.
Многофункциональный комплекс – это единая площадка, на которой располагаются заправка, кафе, гостиница, санитарно-бытовой блок, магазин, детская площадка и СТО. На территории могут парковаться машины и электромобили, легковой и грузовой транспорт, а также автобусы, поясняют власти.
Отмечается, что с июня по август курорты края планируют встретить около 10 миллионов гостей. С учетом прогноза по бронированию в 2024 году регион примет более 19 миллионов человек. В прошлом году край посетили 18,6 миллиона туристов, что стало абсолютным рекордом Кубани по турпотоку.