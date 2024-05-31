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На реке в Якутии во избежание затопления сел проведут взрывные работы
На реке в Якутии во избежание затопления сел проведут взрывные работы - РИА Новости, 31.05.2024
На реке в Якутии во избежание затопления сел проведут взрывные работы
Взрывные работы проведут на заторных участках реки Анабар в Якутии во избежание затопления сел, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T05:59
2024-05-31T05:59
2024-05-31T05:59
происшествия
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ЯКУТСК, 31 мая - РИА Новости. Взрывные работы проведут на заторных участках реки Анабар в Якутии во избежание затопления сел, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону. По данным ежедневного мониторинга паводковой обстановки на реках, уровень воды на реке Анабар у села Саскылах составил 1160 сантиметров при критическом 1170 сантиметров, наблюдается редкий ледоход. "В ближайшие сутки ожидается достижение неблагоприятных отметок, выход воды на пойму и подтопление пониженных участков местности. В Анабарский район направлены специалисты МЧС России и Службы спасения региона. В случае обнаружения ледовых заторов близ населенного пункта Саскылах специалисты проведут взрывные работы на реке для снижения угрозы затопления села", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что мониторинг паводковой обстановки будут осуществлять на двух вертолетах МИ-8 МЧС России и авиакомпании "Полярные авиалинии". Ранее сообщалось о том, что уровень воды на реке Анабар в ближайшие сутки превысит опасные отметки, ожидается затопление села Саскылах и других населенных пунктов в Анабарском районе Якутии.
https://ria.ru/20240507/orsk-1944452712.html
https://ria.ru/20240519/pavodok-1946951884.html
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), полярные авиалинии, ми-8 амтш, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Полярные авиалинии, Ми-8 АМТШ, Наводнения в России — 2024
На реке в Якутии во избежание затопления сел проведут взрывные работы
МЧС Якутии: на реке Анабар во избежание затопления сел проведут взрывные работы