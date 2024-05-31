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Гладков рассказал о начале выплат пострадавшим предприятиям Белгородчины

Гладков рассказал о начале выплат пострадавшим предприятиям Белгородчины - РИА Новости, 31.05.2024

Гладков рассказал о начале выплат пострадавшим предприятиям Белгородчины

Власти Белгородской области в пятницу начнут выплаты промышленным предприятиям, пострадавшим от обстрелов украинских войск, на эти цели из федерального бюджета... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T12:13

2024-05-31T12:13

2024-05-31T12:34

белгородская область

экономика

белгородская область

россия

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 31 мая – РИА Новости. Власти Белгородской области в пятницу начнут выплаты промышленным предприятиям, пострадавшим от обстрелов украинских войск, на эти цели из федерального бюджета выделен миллиард рублей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В конце апреля Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, принял решение о выделении средств Белгородской области: более двух миллиардов рублей, из которых миллиард – это помощь промышленным предприятиям, которые пострадали от обстрелов. Деньги мы сейчас получили и с сегодняшнего дня (пятницы) начинаем выплачивать пострадавшим предприятиям", – заявил глава региона, слова которого приводит пресс-служба правительства области. В апреле правительство РФ опубликовало распоряжение о выделении более двух миллиардов рублей на помощь жителям и предприятиям Белгородской области. Средства выделены на три направления помощи: 800 миллионов рублей – для оказания мер поддержки жителям Грайворонского городского округа. Размер помощи составит 10, 50 и 100 тысяч рублей в зависимости от категории граждан. Выплаты по 10 тысяч рублей получили уже более семи тысяч жителей округа. Кроме того, 987 миллионов рублей были выделены на реконструкцию, модернизацию, расширение или приобретение производственных мощностей наиболее пострадавших от обстрелов крупных предприятий с суммой прямого ущерба от 100 миллионов рублей. Также 264 млн рублей будут выплачены субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере потребительского рынка, ведущим свою деятельность на территории Белгорода, Шебекинского и Грайворонского городских округов, а также части поселений Белгородского района. Сумма компенсационных выплат будет зависеть от штатной численности работников предприятия, составляя размер МРОТ на каждого работника на три месяца, пояснили в региональном правительстве.

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белгородская область

россия

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, белгородская область, россия, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины