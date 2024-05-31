Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал о начале выплат пострадавшим предприятиям Белгородчины - РИА Новости, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область
Белгородская область
 
12:13 31.05.2024 (обновлено: 12:34 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/vyplaty-1949624741.html
Гладков рассказал о начале выплат пострадавшим предприятиям Белгородчины
Гладков рассказал о начале выплат пострадавшим предприятиям Белгородчины - РИА Новости, 31.05.2024
Гладков рассказал о начале выплат пострадавшим предприятиям Белгородчины
Власти Белгородской области в пятницу начнут выплаты промышленным предприятиям, пострадавшим от обстрелов украинских войск, на эти цели из федерального бюджета... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T12:13
2024-05-31T12:34
белгородская область
экономика
белгородская область
россия
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944891006_0:183:3126:1941_1920x0_80_0_0_4e82c1a5afee3255cd8f5b05d836799c.jpg
БЕЛГОРОД, 31 мая – РИА Новости. Власти Белгородской области в пятницу начнут выплаты промышленным предприятиям, пострадавшим от обстрелов украинских войск, на эти цели из федерального бюджета выделен миллиард рублей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В конце апреля Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, принял решение о выделении средств Белгородской области: более двух миллиардов рублей, из которых миллиард – это помощь промышленным предприятиям, которые пострадали от обстрелов. Деньги мы сейчас получили и с сегодняшнего дня (пятницы) начинаем выплачивать пострадавшим предприятиям", – заявил глава региона, слова которого приводит пресс-служба правительства области. В апреле правительство РФ опубликовало распоряжение о выделении более двух миллиардов рублей на помощь жителям и предприятиям Белгородской области. Средства выделены на три направления помощи: 800 миллионов рублей – для оказания мер поддержки жителям Грайворонского городского округа. Размер помощи составит 10, 50 и 100 тысяч рублей в зависимости от категории граждан. Выплаты по 10 тысяч рублей получили уже более семи тысяч жителей округа. Кроме того, 987 миллионов рублей были выделены на реконструкцию, модернизацию, расширение или приобретение производственных мощностей наиболее пострадавших от обстрелов крупных предприятий с суммой прямого ущерба от 100 миллионов рублей. Также 264 млн рублей будут выплачены субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере потребительского рынка, ведущим свою деятельность на территории Белгорода, Шебекинского и Грайворонского городских округов, а также части поселений Белгородского района. Сумма компенсационных выплат будет зависеть от штатной численности работников предприятия, составляя размер МРОТ на каждого работника на три месяца, пояснили в региональном правительстве.
https://ria.ru/20240326/gumpomosch-1935804011.html
https://ria.ru/20240506/mishustin-1944068871.html
белгородская область
россия
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944891006_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_0ca111e66660787db25955bd1065a219.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, белгородская область, россия, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Белгородская область, Экономика, Белгородская область, Россия, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Гладков рассказал о начале выплат пострадавшим предприятиям Белгородчины

Гладков: Белгородская область в пятницу начнет выплаты промышленным предприятиям

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ.
Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ. - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ.. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 31 мая – РИА Новости. Власти Белгородской области в пятницу начнут выплаты промышленным предприятиям, пострадавшим от обстрелов украинских войск, на эти цели из федерального бюджета выделен миллиард рублей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В конце апреля Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, принял решение о выделении средств Белгородской области: более двух миллиардов рублей, из которых миллиард – это помощь промышленным предприятиям, которые пострадали от обстрелов. Деньги мы сейчас получили и с сегодняшнего дня (пятницы) начинаем выплачивать пострадавшим предприятиям", – заявил глава региона, слова которого приводит пресс-служба правительства области.
Последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Белгородская область начала получать гумпомощь из других регионов
26 марта, 07:43
В апреле правительство РФ опубликовало распоряжение о выделении более двух миллиардов рублей на помощь жителям и предприятиям Белгородской области.
Средства выделены на три направления помощи: 800 миллионов рублей – для оказания мер поддержки жителям Грайворонского городского округа. Размер помощи составит 10, 50 и 100 тысяч рублей в зависимости от категории граждан. Выплаты по 10 тысяч рублей получили уже более семи тысяч жителей округа.
Кроме того, 987 миллионов рублей были выделены на реконструкцию, модернизацию, расширение или приобретение производственных мощностей наиболее пострадавших от обстрелов крупных предприятий с суммой прямого ущерба от 100 миллионов рублей.
Также 264 млн рублей будут выплачены субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере потребительского рынка, ведущим свою деятельность на территории Белгорода, Шебекинского и Грайворонского городских округов, а также части поселений Белгородского района. Сумма компенсационных выплат будет зависеть от штатной численности работников предприятия, составляя размер МРОТ на каждого работника на три месяца, пояснили в региональном правительстве.
Премьер-министр Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Белгородским предпринимателям окажут поддержку
6 мая, 10:16
 
Белгородская областьЭкономикаБелгородская областьРоссияБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала