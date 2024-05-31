https://ria.ru/20240531/vykhodnye-1949553492.html

Россиян в июне ждет короткая рабочая неделя и выходной в честь праздника

Россиян в июне ждет короткая рабочая неделя и выходной в честь праздника - РИА Новости, 31.05.2024

Россиян в июне ждет короткая рабочая неделя и выходной в честь праздника

Короткая рабочая неделя ждет россиян в следующем месяце - по два рабочих дня до и после выходного 12 июня. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T04:57

2024-05-31T04:57

2024-05-31T16:29

общество

рсфср

россия

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

праздник

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943145873_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_9ba8b5125807fe455d73c077a889e0a7.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Короткая рабочая неделя ждет россиян в следующем месяце - по два рабочих дня до и после выходного 12 июня. Среда 12 июня будет выходным днем в честь праздника - Дня России. Согласно Роструду, рабочий день 11 июня будет сокращен на один час, поскольку считается предпраздничным. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. С того момента при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В Декларации утверждались равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов, краев РСФСР.

https://ria.ru/20240531/prazdnik-1869240397.html

рсфср

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, рсфср, россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), праздник