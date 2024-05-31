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Россиян в июне ждет короткая рабочая неделя и выходной в честь праздника - РИА Новости, 31.05.2024
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04:57 31.05.2024 (обновлено: 16:29 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/vykhodnye-1949553492.html
Россиян в июне ждет короткая рабочая неделя и выходной в честь праздника
Россиян в июне ждет короткая рабочая неделя и выходной в честь праздника - РИА Новости, 31.05.2024
Россиян в июне ждет короткая рабочая неделя и выходной в честь праздника
Короткая рабочая неделя ждет россиян в следующем месяце - по два рабочих дня до и после выходного 12 июня. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T04:57
2024-05-31T16:29
общество
рсфср
россия
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
праздник
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Короткая рабочая неделя ждет россиян в следующем месяце - по два рабочих дня до и после выходного 12 июня. Среда 12 июня будет выходным днем в честь праздника - Дня России. Согласно Роструду, рабочий день 11 июня будет сокращен на один час, поскольку считается предпраздничным. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. С того момента при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В Декларации утверждались равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов, краев РСФСР.
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рсфср
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общество, рсфср, россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), праздник
Общество, РСФСР, Россия, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), Праздник
Россиян в июне ждет короткая рабочая неделя и выходной в честь праздника

Россиян в июне ждет короткая рабочая неделя и выходной в честь праздника

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОтдых горожан на Никольской улице в Москве
Отдых горожан на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Отдых горожан на Никольской улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Короткая рабочая неделя ждет россиян в следующем месяце - по два рабочих дня до и после выходного 12 июня.
Среда 12 июня будет выходным днем в честь праздника - Дня России. Согласно Роструду, рабочий день 11 июня будет сокращен на один час, поскольку считается предпраздничным.
В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.
С того момента при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В Декларации утверждались равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов, краев РСФСР.
Жители Волгограда несут стометровый флаг России по центру города (флешмоб посвящен Дню России) - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
День России в 2024 году: история и традиции праздника
16:30
 
ОбществоРСФСРРоссияФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)Праздник
 
 
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