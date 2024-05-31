https://ria.ru/20240531/vozrast-1949637410.html

Белгородские депутаты хотят снизить возраст привлечения за мошенничество

Белгородские депутаты хотят снизить возраст привлечения за мошенничество - РИА Новости, 31.05.2024

Белгородские депутаты хотят снизить возраст привлечения за мошенничество

Белгородские парламентарии обсудили на заседании комитета по законодательству, местному самоуправлению и безопасности предложение о снижении возраста... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T12:50

2024-05-31T12:50

2024-05-31T12:50

белгородская область

кострома

россия

белгород

белгородская область

белгородская областная дума

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Белгородские парламентарии обсудили на заседании комитета по законодательству, местному самоуправлению и безопасности предложение о снижении возраста ответственности при совершении мошенничества с 16 лет до 14, сообщает пресс-служба областного Заксобрания. Данное предложение поступило из областной думы Костромы. Связано это с тем, что, по данным регионального Следственного управления, количество преступлений в возрасте от 14 до 18 лет в 2023 году выросло на 37,8% по сравнению с 2022 годом. За первые три месяца этого года в регионе увеличение показателя составило 37,9%. Чаще всего несовершеннолетние воруют деньги с банковских счетов, выполняют роль курьера при получении средств от потерпевших и их переводе на счет злоумышленника. Важно учитывать, что многие подростки имеют навыки и технические возможности для совершения подобных преступлений. Это новая черта характеристики современной преступности, которая требует новых методов и форм противодействия, подчеркнуто в обращении. На данный момент в УК РФ предусмотрен общий возраст – 16 лет, с которого человек подлежит привлечению к уголовной ответственности, но по отдельным категориям преступлений возраст снижен до 14 лет. Однако за мошенничество наступает ответственность с 16 лет. Необходимость адаптации законодательства под реалии времени и послужила поводом для выдвижения инициативы.

https://ria.ru/20240524/memorial-1948077052.html

https://ria.ru/20240531/nagrady-1949619957.html

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белгород

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Алёна Пава

кострома, россия, белгород, белгородская область, белгородская областная дума