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Белгородские депутаты хотят снизить возраст привлечения за мошенничество - РИА Новости, 31.05.2024
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12:50 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/vozrast-1949637410.html
Белгородские депутаты хотят снизить возраст привлечения за мошенничество
Белгородские депутаты хотят снизить возраст привлечения за мошенничество - РИА Новости, 31.05.2024
Белгородские депутаты хотят снизить возраст привлечения за мошенничество
Белгородские парламентарии обсудили на заседании комитета по законодательству, местному самоуправлению и безопасности предложение о снижении возраста... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T12:50
2024-05-31T12:50
белгородская область
кострома
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белгородская область
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Белгородские парламентарии обсудили на заседании комитета по законодательству, местному самоуправлению и безопасности предложение о снижении возраста ответственности при совершении мошенничества с 16 лет до 14, сообщает пресс-служба областного Заксобрания. Данное предложение поступило из областной думы Костромы. Связано это с тем, что, по данным регионального Следственного управления, количество преступлений в возрасте от 14 до 18 лет в 2023 году выросло на 37,8% по сравнению с 2022 годом. За первые три месяца этого года в регионе увеличение показателя составило 37,9%. Чаще всего несовершеннолетние воруют деньги с банковских счетов, выполняют роль курьера при получении средств от потерпевших и их переводе на счет злоумышленника. Важно учитывать, что многие подростки имеют навыки и технические возможности для совершения подобных преступлений. Это новая черта характеристики современной преступности, которая требует новых методов и форм противодействия, подчеркнуто в обращении. На данный момент в УК РФ предусмотрен общий возраст – 16 лет, с которого человек подлежит привлечению к уголовной ответственности, но по отдельным категориям преступлений возраст снижен до 14 лет. Однако за мошенничество наступает ответственность с 16 лет. Необходимость адаптации законодательства под реалии времени и послужила поводом для выдвижения инициативы.
https://ria.ru/20240524/memorial-1948077052.html
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кострома, россия, белгород, белгородская область, белгородская областная дума
Белгородская область, Кострома, Россия, Белгород, Белгородская область, Белгородская областная Дума

Белгородские депутаты хотят снизить возраст привлечения за мошенничество

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Белгородские парламентарии обсудили на заседании комитета по законодательству, местному самоуправлению и безопасности предложение о снижении возраста ответственности при совершении мошенничества с 16 лет до 14, сообщает пресс-служба областного Заксобрания.
Данное предложение поступило из областной думы Костромы.
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Связано это с тем, что, по данным регионального Следственного управления, количество преступлений в возрасте от 14 до 18 лет в 2023 году выросло на 37,8% по сравнению с 2022 годом. За первые три месяца этого года в регионе увеличение показателя составило 37,9%.
Чаще всего несовершеннолетние воруют деньги с банковских счетов, выполняют роль курьера при получении средств от потерпевших и их переводе на счет злоумышленника. Важно учитывать, что многие подростки имеют навыки и технические возможности для совершения подобных преступлений. Это новая черта характеристики современной преступности, которая требует новых методов и форм противодействия, подчеркнуто в обращении.
На данный момент в УК РФ предусмотрен общий возраст – 16 лет, с которого человек подлежит привлечению к уголовной ответственности, но по отдельным категориям преступлений возраст снижен до 14 лет. Однако за мошенничество наступает ответственность с 16 лет.
Необходимость адаптации законодательства под реалии времени и послужила поводом для выдвижения инициативы.
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