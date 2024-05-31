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В Гааге отказались переименовывать улицу в честь Навального
В Гааге отказались переименовывать улицу в честь Навального - РИА Новости, 31.05.2024
В Гааге отказались переименовывать улицу в честь Навального
Муниципалитет Гааги отказался переименовывать улицу, на которой расположено российское посольство, в честь Алексея Навального, сообщил в пятницу портал NL... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T17:35
2024-05-31T17:35
2024-05-31T17:35
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ГААГА, 31 мая – РИА Новости. Муниципалитет Гааги отказался переименовывать улицу, на которой расположено российское посольство, в честь Алексея Навального, сообщил в пятницу портал NL Times. "Муниципалитет Гааги отказал в просьбе переименовать улицу около российского посольства в честь… Алексея Навального", - говорится в статье. Более 85 тысяч человек подписали ранее петицию с требованием изменить название улицы, однако в ответ власти города указали на то, что такой запрос не отвечает необходимым требованиям, пишет NL Times. Во-первых, переименование улиц возможно только в случае крайней необходимости, например, для более простого обнаружения или по причинам безопасности. Во-вторых, улицы могут быть названы только в честь человека, который умер не менее 10 лет назад, сообщает портал. Это связано с тем, что жизнь такого человека требуется тщательно изучить перед тем, как присвоить чему-либо его имя, сказано в материале. Помимо этого власти Гааги обратили внимание на то, что подобные изменения коснулись бы не только самого посольства РФ, но и всех других зданий на улице Андриса Бикервега, пишет NL Times. В частности, это привело бы к финансовым издержкам и вероятным "возражениям непосредственно вовлечённых сторон", сообщает портал.
https://ria.ru/20240322/sanktsii-1934969506.html
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в мире, гаага, россия
В Гааге отказались переименовывать улицу в честь Навального
NL Times: муниципалитет Гааги отказался переименовывать улицу в честь Навального
ГААГА, 31 мая – РИА Новости.
Муниципалитет Гааги отказался переименовывать улицу, на которой расположено российское посольство, в честь Алексея Навального, сообщил в пятницу портал
NL Times.
"Муниципалитет Гааги отказал в просьбе переименовать улицу около российского посольства в честь… Алексея Навального", - говорится в статье.
Более 85 тысяч человек подписали ранее петицию с требованием изменить название улицы, однако в ответ власти города указали на то, что такой запрос не отвечает необходимым требованиям, пишет NL Times.
Во-первых, переименование улиц возможно только в случае крайней необходимости, например, для более простого обнаружения или по причинам безопасности. Во-вторых, улицы могут быть названы только в честь человека, который умер не менее 10 лет назад, сообщает портал. Это связано с тем, что жизнь такого человека требуется тщательно изучить перед тем, как присвоить чему-либо его имя, сказано в материале.
Помимо этого власти Гааги обратили внимание на то, что подобные изменения коснулись бы не только самого посольства РФ
, но и всех других зданий на улице Андриса Бикервега, пишет NL Times. В частности, это привело бы к финансовым издержкам и вероятным "возражениям непосредственно вовлечённых сторон", сообщает портал.