https://ria.ru/20240531/ukraina-1949643404.html
Зеленский и премьер Швеции подписали соглашение о безопасности
Зеленский и премьер Швеции подписали соглашение о безопасности - РИА Новости, 31.05.2024
Зеленский и премьер Швеции подписали соглашение о безопасности
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и Владимир Зеленский подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности, следует из трансляции саммита... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:02
2024-05-31T13:02
2024-05-31T13:03
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и Владимир Зеленский подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности, следует из трансляции саммита северных стран и Украины. Церемонии подписания соглашения проходила в Швеции, куда Зеленский прибыл с визитом, трансляция велась на канале офисе президента Украины. "Мы подпишем двустороннее соглашение между Украиной и Швецией о сотрудничестве в области безопасности", - заявил Кристерссон перед подписанием документа. Ранее сообщалось, что Швеция объявила о выделении крупнейшего от страны пакета военной помощи Украине на сумму 1,2 миллиарда долларов (13,3 миллиарда шведских крон). Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240528/rtbf-1948857460.html
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в мире, украина, швеция, россия, ульф кристерссон, владимир зеленский, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Швеция, Россия, Ульф Кристерссон, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
Зеленский и премьер Швеции подписали соглашение о безопасности
Украина и Швеция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности