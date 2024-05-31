https://ria.ru/20240531/ukraina-1949601383.html

Орбан призвал Запад понять, чем грозят поставки дальнобойного оружия Киеву

Орбан призвал Запад понять, чем грозят поставки дальнобойного оружия Киеву - РИА Новости, 31.05.2024

Орбан призвал Запад понять, чем грозят поставки дальнобойного оружия Киеву

Запад должен понять, что чем более дальнобойное оружие он дает Киеву, тем дальше будет продвигаться армия России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T11:09

2024-05-31T11:09

2024-05-31T11:09

специальная военная операция на украине

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киев

виктор орбан

нато

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БУДАПЕШТ, 31 мая - РИА Новости. Запад должен понять, что чем более дальнобойное оружие он дает Киеву, тем дальше будет продвигаться армия России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. Он отметил, что "без НАТО Украина не могла обстреливать российские города". "Россия заявляла, что будет продвигаться на Украине до тех пор, пока не будет создана территория, через которую украинцы не смогут достреливать до... территории России и нанести вред населению и городам. То есть то, как далеко продвигаются русские, зависит от того, каким оружием бьют по территории РФ украинцы. Чем более мощным оружием бьют, тем дальше пойдут русские", - сказал Орбан. По его словам, это "честный разговор" и странам Запада "надо точно видеть", что украинцы, стреляя по российской территории, "приближают русских" к странам НАТО.

https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, киев, виктор орбан, нато