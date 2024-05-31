Китай отказался от участия в конференции по Украине в Швейцарии
МИД КНР: повестка конференции по Украине расходится с требованиями Китая
Флаг Украины и флаг с символикой ЕС в Страсбурге. Архивное фото
ПЕКИН, 31 мая — РИА Новости. Повестка конференции по Украине в Швейцарии расходится с требованиями Китая, поэтому Пекину сложно участвовать в мероприятии, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"Существует явное расхождение между повесткой конференции, требованиями Китая и общими ожиданиями международного сообщества, Китаю трудно принять участие в этой встрече", — сказала она на брифинге.
Судя по отзывам всех сторон и объявленной повестке конференции, кажется, что реализовать предложенные Китаем условия сложно, подчеркнула дипломат.
"Требования Китая о проведении мирной конференции, которые являются справедливыми и беспристрастными, а также не направлены против какой-либо стороны, отражены в консенсусе по политическому урегулированию украинского кризиса, опубликованном недавно совместно с Бразилией, они также отражают общие опасения международного сообщества, особенно развивающихся стран", — заявила Мао Нин.
Совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса" опубликовали по итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима.
Стороны выступили за переговоры как единственный способ урегулирования и мирную конференцию, которую признают Киев и Москва.
"Мирная конференция" в Швейцарии
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств. При этом на мероприятие не позвали Россию.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва не будет и не собиралась участвовать в "очередной сходке по формуле Владимира Зеленского". Посол в Берне Сергей Гармонин пояснил, что Россия отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель конференции — предъявить стране ультиматум.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конференция в Швейцарии явно не нацелена на результат, без участия Москвы нельзя говорить о серьезных ожиданиях.
Позиция России по переговорам
Как заявил на прошлой неделе Владимир Путин, Москва готова продолжить диалог с Киевом, но вернуться к нему можно исходя из уже достигнутых договоренностей в Турции и Белоруссии, а также с учетом ситуации, сложившейся на земле.
Кроме того, глава государства подчеркнул, что легитимность Владимира Зеленского закончилась. В этом контексте он отметил, что при возобновлении переговоров нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов.
Президент ранее указывал, что если Украина хочет начать переговоры, то ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.