https://ria.ru/20240531/ukraina-1949597195.html

Китай отказался от участия в конференции по Украине в Швейцарии

Китай отказался от участия в конференции по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 31.05.2024

Китай отказался от участия в конференции по Украине в Швейцарии

Повестка конференции по Украине в Швейцарии расходится с требованиями Китая, поэтому Пекину сложно участвовать в мероприятии, заявила официальный представитель... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T11:02

2024-05-31T11:02

2024-05-31T11:28

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ПЕКИН, 31 мая — РИА Новости. Повестка конференции по Украине в Швейцарии расходится с требованиями Китая, поэтому Пекину сложно участвовать в мероприятии, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин."Существует явное расхождение между повесткой конференции, требованиями Китая и общими ожиданиями международного сообщества, Китаю трудно принять участие в этой встрече", — сказала она на брифинге.Судя по отзывам всех сторон и объявленной повестке конференции, кажется, что реализовать предложенные Китаем условия сложно, подчеркнула дипломат."Требования Китая о проведении мирной конференции, которые являются справедливыми и беспристрастными, а также не направлены против какой-либо стороны, отражены в консенсусе по политическому урегулированию украинского кризиса, опубликованном недавно совместно с Бразилией, они также отражают общие опасения международного сообщества, особенно развивающихся стран", — заявила Мао Нин.Стороны выступили за переговоры как единственный способ урегулирования и мирную конференцию, которую признают Киев и Москва."Мирная конференция" в ШвейцарииШвейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств. При этом на мероприятие не позвали Россию.Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва не будет и не собиралась участвовать в "очередной сходке по формуле Владимира Зеленского". Посол в Берне Сергей Гармонин пояснил, что Россия отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель конференции — предъявить стране ультиматум.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конференция в Швейцарии явно не нацелена на результат, без участия Москвы нельзя говорить о серьезных ожиданиях.Позиция России по переговорамКак заявил на прошлой неделе Владимир Путин, Москва готова продолжить диалог с Киевом, но вернуться к нему можно исходя из уже достигнутых договоренностей в Турции и Белоруссии, а также с учетом ситуации, сложившейся на земле.Кроме того, глава государства подчеркнул, что легитимность Владимира Зеленского закончилась. В этом контексте он отметил, что при возобновлении переговоров нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов.Президент ранее указывал, что если Украина хочет начать переговоры, то ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.

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https://ria.ru/20240528/zelenskiy-1948897479.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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