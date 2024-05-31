Рейтинг@Mail.ru
В Уфе электронная сигарета взорвалась во рту подростка - РИА Новости, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/ufa-1949602468.html
В Уфе электронная сигарета взорвалась во рту подростка
В Уфе электронная сигарета взорвалась во рту подростка - РИА Новости, 31.05.2024
В Уфе электронная сигарета взорвалась во рту подростка
Электронная сигарета взорвалась во рту подростка в Уфе: у мальчика выбиты семь зубов, он получил рваную рану челюсти, ожог лица и шеи, сообщил министр... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T11:11
2024-05-31T11:11
уфа
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
УФА, 31 мая - РИА Новости. Электронная сигарета взорвалась во рту подростка в Уфе: у мальчика выбиты семь зубов, он получил рваную рану челюсти, ожог лица и шеи, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своём Telegram-канале. &quot;У 14-летнего подростка прямо во рту взорвалась электронная сигарета. Пациента экстренно госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу&quot;, - написал Рахматуллин.При поступлении в стационар врачи оценивали его состояние как тяжелое. У ребенка были множественные повреждения и обширная взрывная рана верхней челюсти. У него отсутствовали семь зубов, а на шее и лице имелись ожоги, сообщил министр. "В отделении челюстно-лицевой хирургии ему провели несколько операций по восстановлению верхней челюсти, а затем он прошел длительную реабилитацию. Благодаря усилиям врачей РДКБ парень избежал видимых следов взрыва электронной сигареты, но восстановление заняло целых три года", - рассказал Рахматуллин. Он напомнил о вреде курения. "Курение табака в 90% случаев становится причиной смерти от рака легких, в 75% - от хронических бронхитов, в 25% - от ишемической болезни сердца. Берегите себя и будьте здоровы", - добавил он.
https://ria.ru/20240517/veyp-1946575108.html
https://ria.ru/20240310/sigareta-1932149503.html
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
уфа, происшествия
Уфа, Происшествия
В Уфе электронная сигарета взорвалась во рту подростка

В Уфе электронная сигарета взорвалась во рту подростка, выбив семь зубов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 31 мая - РИА Новости. Электронная сигарета взорвалась во рту подростка в Уфе: у мальчика выбиты семь зубов, он получил рваную рану челюсти, ожог лица и шеи, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своём Telegram-канале.
«

"У 14-летнего подростка прямо во рту взорвалась электронная сигарета. Пациента экстренно госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу", - написал Рахматуллин.

Девушка курит электронную сигарету - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
СМИ: в России планируют запретить ароматизированные жидкости для вейпов
17 мая, 06:56
При поступлении в стационар врачи оценивали его состояние как тяжелое. У ребенка были множественные повреждения и обширная взрывная рана верхней челюсти. У него отсутствовали семь зубов, а на шее и лице имелись ожоги, сообщил министр.
"В отделении челюстно-лицевой хирургии ему провели несколько операций по восстановлению верхней челюсти, а затем он прошел длительную реабилитацию. Благодаря усилиям врачей РДКБ парень избежал видимых следов взрыва электронной сигареты, но восстановление заняло целых три года", - рассказал Рахматуллин.
Он напомнил о вреде курения. "Курение табака в 90% случаев становится причиной смерти от рака легких, в 75% - от хронических бронхитов, в 25% - от ишемической болезни сердца. Берегите себя и будьте здоровы", - добавил он.
Автомобиль скорой помощи и пожарная машина - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
В Петербурге подросток пострадал при возгорании электронной сигареты
10 марта, 15:11
 
УфаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала