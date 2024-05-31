https://ria.ru/20240531/ufa-1949602468.html
В Уфе электронная сигарета взорвалась во рту подростка
В Уфе электронная сигарета взорвалась во рту подростка - РИА Новости, 31.05.2024
В Уфе электронная сигарета взорвалась во рту подростка
Электронная сигарета взорвалась во рту подростка в Уфе: у мальчика выбиты семь зубов, он получил рваную рану челюсти, ожог лица и шеи, сообщил министр... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T11:11
2024-05-31T11:11
2024-05-31T11:11
уфа
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
УФА, 31 мая - РИА Новости. Электронная сигарета взорвалась во рту подростка в Уфе: у мальчика выбиты семь зубов, он получил рваную рану челюсти, ожог лица и шеи, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своём Telegram-канале. "У 14-летнего подростка прямо во рту взорвалась электронная сигарета. Пациента экстренно госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу", - написал Рахматуллин.При поступлении в стационар врачи оценивали его состояние как тяжелое. У ребенка были множественные повреждения и обширная взрывная рана верхней челюсти. У него отсутствовали семь зубов, а на шее и лице имелись ожоги, сообщил министр. "В отделении челюстно-лицевой хирургии ему провели несколько операций по восстановлению верхней челюсти, а затем он прошел длительную реабилитацию. Благодаря усилиям врачей РДКБ парень избежал видимых следов взрыва электронной сигареты, но восстановление заняло целых три года", - рассказал Рахматуллин. Он напомнил о вреде курения. "Курение табака в 90% случаев становится причиной смерти от рака легких, в 75% - от хронических бронхитов, в 25% - от ишемической болезни сердца. Берегите себя и будьте здоровы", - добавил он.
https://ria.ru/20240517/veyp-1946575108.html
https://ria.ru/20240310/sigareta-1932149503.html
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфа, происшествия
В Уфе электронная сигарета взорвалась во рту подростка
В Уфе электронная сигарета взорвалась во рту подростка, выбив семь зубов
УФА, 31 мая - РИА Новости.
Электронная сигарета взорвалась во рту подростка в Уфе: у мальчика выбиты семь зубов, он получил рваную рану челюсти, ожог лица и шеи, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своём Telegram-канале
.
«
"У 14-летнего подростка прямо во рту взорвалась электронная сигарета. Пациента экстренно госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу", - написал Рахматуллин.
При поступлении в стационар врачи оценивали его состояние как тяжелое. У ребенка были множественные повреждения и обширная взрывная рана верхней челюсти. У него отсутствовали семь зубов, а на шее и лице имелись ожоги, сообщил министр.
"В отделении челюстно-лицевой хирургии ему провели несколько операций по восстановлению верхней челюсти, а затем он прошел длительную реабилитацию. Благодаря усилиям врачей РДКБ парень избежал видимых следов взрыва электронной сигареты, но восстановление заняло целых три года", - рассказал Рахматуллин.
Он напомнил о вреде курения. "Курение табака в 90% случаев становится причиной смерти от рака легких, в 75% - от хронических бронхитов, в 25% - от ишемической болезни сердца. Берегите себя и будьте здоровы", - добавил он.