https://ria.ru/20240531/ufa-1949602468.html

В Уфе электронная сигарета взорвалась во рту подростка

В Уфе электронная сигарета взорвалась во рту подростка - РИА Новости, 31.05.2024

В Уфе электронная сигарета взорвалась во рту подростка

Электронная сигарета взорвалась во рту подростка в Уфе: у мальчика выбиты семь зубов, он получил рваную рану челюсти, ожог лица и шеи, сообщил министр... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T11:11

2024-05-31T11:11

2024-05-31T11:11

уфа

происшествия

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УФА, 31 мая - РИА Новости. Электронная сигарета взорвалась во рту подростка в Уфе: у мальчика выбиты семь зубов, он получил рваную рану челюсти, ожог лица и шеи, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своём Telegram-канале. "У 14-летнего подростка прямо во рту взорвалась электронная сигарета. Пациента экстренно госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу", - написал Рахматуллин.При поступлении в стационар врачи оценивали его состояние как тяжелое. У ребенка были множественные повреждения и обширная взрывная рана верхней челюсти. У него отсутствовали семь зубов, а на шее и лице имелись ожоги, сообщил министр. "В отделении челюстно-лицевой хирургии ему провели несколько операций по восстановлению верхней челюсти, а затем он прошел длительную реабилитацию. Благодаря усилиям врачей РДКБ парень избежал видимых следов взрыва электронной сигареты, но восстановление заняло целых три года", - рассказал Рахматуллин. Он напомнил о вреде курения. "Курение табака в 90% случаев становится причиной смерти от рака легких, в 75% - от хронических бронхитов, в 25% - от ишемической болезни сердца. Берегите себя и будьте здоровы", - добавил он.

https://ria.ru/20240517/veyp-1946575108.html

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уфа, происшествия