https://ria.ru/20240531/udary-1949711347.html

ВС России нанесли 25 групповых ударов по военным целям на Украине за неделю

ВС России нанесли 25 групповых ударов по военным целям на Украине за неделю - РИА Новости, 31.05.2024

ВС России нанесли 25 групповых ударов по военным целям на Украине за неделю

Российские военные в течение недели нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по украинским военным... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T16:02

2024-05-31T16:02

2024-05-31T16:17

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935890915_0:230:3208:2034_1920x0_80_0_0_0c528ca1f0e32ad37baf893f67f8048e.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские военные в течение недели нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по украинским военным объектам, в числе прочего поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 25 по 31 мая текущего года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов", - говорится в недельной сводке военного ведомства."Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)