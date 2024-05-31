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ВС России нанесли 25 групповых ударов по военным целям на Украине за неделю
ВС России нанесли 25 групповых ударов по военным целям на Украине за неделю - РИА Новости, 31.05.2024
ВС России нанесли 25 групповых ударов по военным целям на Украине за неделю
Российские военные в течение недели нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по украинским военным... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T16:02
2024-05-31T16:02
2024-05-31T16:17
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские военные в течение недели нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по украинским военным объектам, в числе прочего поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 25 по 31 мая текущего года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов", - говорится в недельной сводке военного ведомства."Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России нанесли 25 групповых ударов по военным целям на Украине за неделю
МО: ВС РФ нанесли 25 групповых ударов по военным целям на Украине за неделю