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ВС России нанесли 25 групповых ударов по военным целям на Украине за неделю - РИА Новости, 31.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:02 31.05.2024 (обновлено: 16:17 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/udary-1949711347.html
ВС России нанесли 25 групповых ударов по военным целям на Украине за неделю
ВС России нанесли 25 групповых ударов по военным целям на Украине за неделю - РИА Новости, 31.05.2024
ВС России нанесли 25 групповых ударов по военным целям на Украине за неделю
Российские военные в течение недели нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по украинским военным... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T16:02
2024-05-31T16:17
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские военные в течение недели нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по украинским военным объектам, в числе прочего поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 25 по 31 мая текущего года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов", - говорится в недельной сводке военного ведомства."Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России нанесли 25 групповых ударов по военным целям на Украине за неделю

МО: ВС РФ нанесли 25 групповых ударов по военным целям на Украине за неделю

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские военные в течение недели нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по украинским военным объектам, в числе прочего поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"С 25 по 31 мая текущего года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов", - говорится в недельной сводке военного ведомства.
"Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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