https://ria.ru/20240531/ubiystvo-1949701820.html

Подозреваемого в убийстве работницы храма в Сергиевом Посаде арестовали

Подозреваемого в убийстве работницы храма в Сергиевом Посаде арестовали - РИА Новости, 31.05.2024

Подозреваемого в убийстве работницы храма в Сергиевом Посаде арестовали

Обвиняемый в убийстве работницы трапезной храма в Сергиевом Посаде арестован, на допросе мужчина не смог назвать мотив преступления, сообщается в... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T15:39

2024-05-31T15:39

2024-05-31T15:41

происшествия

россия

сергиев посад

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве работницы трапезной храма в Сергиевом Посаде арестован, на допросе мужчина не смог назвать мотив преступления, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. Подмосковный главк СК РФ ранее сообщил о задержании подозреваемого в убийстве работницы трапезной храма в Сергиевом Посаде, нанесшего ей 13 ножевых ранений. Он оказался бездомным, отмечалось в Telegram-канале подмосковной полиции. В ходе допроса мужчина признал вину. По словам источника РИА Новости, убийство произошло на подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры при храме Воскресения Христова с приделом святых апостолов Петра и Павла. "Местному жителю предъявлено обвинение в убийстве работницы трапезной (часть 1 статьи 105 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 июля 2024 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что на допросе мужчина не смог назвать мотив преступления. Следствием будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза, а также криминалистическая по изъятому с места происшествия орудию убийства.

https://ria.ru/20240530/sk-1949404854.html

россия

сергиев посад

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, сергиев посад, следственный комитет россии (ск рф)