Подозреваемого в убийстве работницы храма в Сергиевом Посаде арестовали
СК сообщил об аресте обвиняемого в убийстве работницы храма в Сергиевом Посаде
© ГСУ СК России по Московской области/TelegramЗадержанный по обвинению в убийстве работницы трапезной храма Петра и Павла в Сергиевом Посаде
Задержанный по обвинению в убийстве работницы трапезной храма Петра и Павла в Сергиевом Посаде
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве работницы трапезной храма в Сергиевом Посаде арестован, на допросе мужчина не смог назвать мотив преступления, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России.
Подмосковный главк СК РФ ранее сообщил о задержании подозреваемого в убийстве работницы трапезной храма в Сергиевом Посаде, нанесшего ей 13 ножевых ранений. Он оказался бездомным, отмечалось в Telegram-канале подмосковной полиции. В ходе допроса мужчина признал вину. По словам источника РИА Новости, убийство произошло на подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры при храме Воскресения Христова с приделом святых апостолов Петра и Павла.
"Местному жителю предъявлено обвинение в убийстве работницы трапезной (часть 1 статьи 105 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 июля 2024 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на допросе мужчина не смог назвать мотив преступления. Следствием будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза, а также криминалистическая по изъятому с места происшествия орудию убийства.