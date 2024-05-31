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Подозреваемого в убийстве работницы храма в Сергиевом Посаде арестовали - РИА Новости, 31.05.2024
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15:39 31.05.2024 (обновлено: 15:41 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/ubiystvo-1949701820.html
Подозреваемого в убийстве работницы храма в Сергиевом Посаде арестовали
Подозреваемого в убийстве работницы храма в Сергиевом Посаде арестовали - РИА Новости, 31.05.2024
Подозреваемого в убийстве работницы храма в Сергиевом Посаде арестовали
Обвиняемый в убийстве работницы трапезной храма в Сергиевом Посаде арестован, на допросе мужчина не смог назвать мотив преступления, сообщается в... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T15:39
2024-05-31T15:41
происшествия
россия
сергиев посад
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве работницы трапезной храма в Сергиевом Посаде арестован, на допросе мужчина не смог назвать мотив преступления, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. Подмосковный главк СК РФ ранее сообщил о задержании подозреваемого в убийстве работницы трапезной храма в Сергиевом Посаде, нанесшего ей 13 ножевых ранений. Он оказался бездомным, отмечалось в Telegram-канале подмосковной полиции. В ходе допроса мужчина признал вину. По словам источника РИА Новости, убийство произошло на подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры при храме Воскресения Христова с приделом святых апостолов Петра и Павла. "Местному жителю предъявлено обвинение в убийстве работницы трапезной (часть 1 статьи 105 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 июля 2024 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что на допросе мужчина не смог назвать мотив преступления. Следствием будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза, а также криминалистическая по изъятому с места происшествия орудию убийства.
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происшествия, россия, сергиев посад, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Сергиев Посад, Следственный комитет России (СК РФ)
Подозреваемого в убийстве работницы храма в Сергиевом Посаде арестовали

СК сообщил об аресте обвиняемого в убийстве работницы храма в Сергиевом Посаде

© ГСУ СК России по Московской области/TelegramЗадержанный по обвинению в убийстве работницы трапезной храма Петра и Павла в Сергиевом Посаде
Задержанный по обвинению в убийстве работницы трапезной храма Петра и Павла в Сергиевом Посаде
© ГСУ СК России по Московской области/Telegram
Задержанный по обвинению в убийстве работницы трапезной храма Петра и Павла в Сергиевом Посаде
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве работницы трапезной храма в Сергиевом Посаде арестован, на допросе мужчина не смог назвать мотив преступления, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России.
Подмосковный главк СК РФ ранее сообщил о задержании подозреваемого в убийстве работницы трапезной храма в Сергиевом Посаде, нанесшего ей 13 ножевых ранений. Он оказался бездомным, отмечалось в Telegram-канале подмосковной полиции. В ходе допроса мужчина признал вину. По словам источника РИА Новости, убийство произошло на подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры при храме Воскресения Христова с приделом святых апостолов Петра и Павла.
"Местному жителю предъявлено обвинение в убийстве работницы трапезной (часть 1 статьи 105 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 июля 2024 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на допросе мужчина не смог назвать мотив преступления. Следствием будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза, а также криминалистическая по изъятому с места происшествия орудию убийства.
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