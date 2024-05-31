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В России могут появиться модульные мобильные убежища - РИА Новости, 31.05.2024
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10:13 31.05.2024 (обновлено: 10:15 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/ubezhischa-1949581201.html
В России могут появиться модульные мобильные убежища
В России могут появиться модульные мобильные убежища - РИА Новости, 31.05.2024
В России могут появиться модульные мобильные убежища
Мобильные убежища модульного типа могут появиться в России для защиты населения от воздействия всех видов современного оружия, в том числе ядерного, с учетом... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T10:13
2024-05-31T10:15
безопасность
россия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Мобильные убежища модульного типа могут появиться в России для защиты населения от воздействия всех видов современного оружия, в том числе ядерного, с учетом опыта проведения специальной военной операции - соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. "Создание объектов гражданской обороны осуществляется путем... возведения объектов с применением полносборных сооружений и конструкций, в том числе блок-модульного типа или других материалов", - говорится в документе. В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что имеющихся защитных сооружений гражданской обороны недостаточно для укрытия всего населения, а многие заглубленные помещения и сооружения подземного пространства технически невозможно приспособить под эти цели. Подчеркивается, что возведение убежищ с применением полносборных конструкций является новым способом укрытия населения. "В настоящее время этот способ может быть использован при создании защитных сооружений гражданской обороны блок-модульного типа, которые имеют ряд преимуществ над капитальными сооружениями, например, в части мобильности (возможно менять место дислокации), многообразии способов по размещению на ограниченном участке территории", - отмечается в пояснительной записке. Ранее сообщалось, что ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разработали мобильное убежище модульного типа "КУБ-М" для защиты людей не только от светового излучения ядерного взрыва, но и от радиоактивного загрязнения местности. В базовую комплектацию "КУБ-М" входят два модуля: помещения для укрываемых на 54 человека и технический блок. Вместимость убежища можно увеличить за счёт установки дополнительных модулей. Ключевое преимущество "КУБ-М" перед другими защитными сооружениями гражданской обороны – мобильность. При необходимости его можно перевезти автомобильным или железнодорожным транспортном на новое место для возведения и подключить к уже имеющимся инженерным сетям. "КУБ-М" обеспечивает защиту в течение 48 часов от воздушной ударной волны и светового излучения ядерного взрыва; проникающей радиации и радиоактивного загрязнения местности; фугасного и осколочного действия обычных средств поражения; падения обломков строительных конструкций, а также опасных химических веществ и пожаров. Производство, транспортировка и установка "КУБ-М" более чем в два раза дешевле строительства стационарного защитного сооружения, а срок его изготовления и монтажа не превышает трех месяцев. Эти и другие особенности изделия могут значительно снизить финансовые издержки от возведения и эксплуатации стационарных защитных сооружений ГО.
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безопасность, россия
Безопасность, Россия
В России могут появиться модульные мобильные убежища

В РФ могут появиться модульные мобильные убежища для защиты от всех видов оружия

© Фото : ФГБУ ВНИИ ГОЧСУбежище гражданской обороны блок-модульного типа полной заводской готовности "КУБ-М", разработанное учёными ВНИИ ГОЧС
Убежище гражданской обороны блок-модульного типа полной заводской готовности КУБ-М, разработанное учёными ВНИИ ГОЧС - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Фото : ФГБУ ВНИИ ГОЧС
Убежище гражданской обороны блок-модульного типа полной заводской готовности "КУБ-М", разработанное учёными ВНИИ ГОЧС
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Мобильные убежища модульного типа могут появиться в России для защиты населения от воздействия всех видов современного оружия, в том числе ядерного, с учетом опыта проведения специальной военной операции - соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Создание объектов гражданской обороны осуществляется путем... возведения объектов с применением полносборных сооружений и конструкций, в том числе блок-модульного типа или других материалов", - говорится в документе.
© Фото : ФГБУ ВНИИ ГОЧСУбежище гражданской обороны блок-модульного типа полной заводской готовности "КУБ-М", разработанное учёными ВНИИ ГОЧС
Убежище гражданской обороны блок-модульного типа полной заводской готовности КУБ-М, разработанное учёными ВНИИ ГОЧС - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Фото : ФГБУ ВНИИ ГОЧС
Убежище гражданской обороны блок-модульного типа полной заводской готовности "КУБ-М", разработанное учёными ВНИИ ГОЧС
В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что имеющихся защитных сооружений гражданской обороны недостаточно для укрытия всего населения, а многие заглубленные помещения и сооружения подземного пространства технически невозможно приспособить под эти цели.
Подчеркивается, что возведение убежищ с применением полносборных конструкций является новым способом укрытия населения.
"В настоящее время этот способ может быть использован при создании защитных сооружений гражданской обороны блок-модульного типа, которые имеют ряд преимуществ над капитальными сооружениями, например, в части мобильности (возможно менять место дислокации), многообразии способов по размещению на ограниченном участке территории", - отмечается в пояснительной записке.
Ранее сообщалось, что ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разработали мобильное убежище модульного типа "КУБ-М" для защиты людей не только от светового излучения ядерного взрыва, но и от радиоактивного загрязнения местности.
© Фото : ФГБУ ВНИИ ГОЧСУбежище гражданской обороны блок-модульного типа полной заводской готовности "КУБ-М", разработанное учёными ВНИИ ГОЧС
Убежище гражданской обороны блок-модульного типа полной заводской готовности КУБ-М, разработанное учёными ВНИИ ГОЧС - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Фото : ФГБУ ВНИИ ГОЧС
Убежище гражданской обороны блок-модульного типа полной заводской готовности "КУБ-М", разработанное учёными ВНИИ ГОЧС
В базовую комплектацию "КУБ-М" входят два модуля: помещения для укрываемых на 54 человека и технический блок. Вместимость убежища можно увеличить за счёт установки дополнительных модулей. Ключевое преимущество "КУБ-М" перед другими защитными сооружениями гражданской обороны – мобильность. При необходимости его можно перевезти автомобильным или железнодорожным транспортном на новое место для возведения и подключить к уже имеющимся инженерным сетям.
"КУБ-М" обеспечивает защиту в течение 48 часов от воздушной ударной волны и светового излучения ядерного взрыва; проникающей радиации и радиоактивного загрязнения местности; фугасного и осколочного действия обычных средств поражения; падения обломков строительных конструкций, а также опасных химических веществ и пожаров.
Производство, транспортировка и установка "КУБ-М" более чем в два раза дешевле строительства стационарного защитного сооружения, а срок его изготовления и монтажа не превышает трех месяцев. Эти и другие особенности изделия могут значительно снизить финансовые издержки от возведения и эксплуатации стационарных защитных сооружений ГО.
Мобильное убежище гражданской обороны КУБ-М - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
В России разработали мобильное убежище от ядерных угроз
20 декабря 2023, 02:42
 
БезопасностьРоссия
 
 
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