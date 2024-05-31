https://ria.ru/20240531/turizm-1949728012.html

Поток туристов в Москву вырос на 19 процентов

Поток туристов в Москву вырос на 19 процентов - РИА Новости, 31.05.2024

Поток туристов в Москву вырос на 19 процентов

Рост туристического потока в Москву вырос на 19% за первый квартал 2024 года, тенденция может сохраниться и летом, сообщил журналистам в пятницу глава комитета... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T16:51

2024-05-31T16:51

2024-05-31T18:49

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Рост туристического потока в Москву вырос на 19% за первый квартал 2024 года, тенденция может сохраниться и летом, сообщил журналистам в пятницу глава комитета по туризму Москвы Евгений Козлов в рамках пресс-брифинга АТОР."Есть основание для позитива. Это основание для позитива показывает нам первый квартал. Рост в первом квартале в целом людей, которые приехали... уже составляет 19%. Хотелось бы, чтобы эта тенденция сохранилась, мы прилагаем вместе с командой правительства Москвы все усилия", - сказал Козлов, отвечая на вопрос о прогнозах по турпотоку в летний сезон. По его словам, москвичи сами становятся туристами в столице, обеспечивая в год в среднем 15-18% загрузки городских отелей, в основном, с целями свадеб и корпоративов. "Мы находимся в режиме ожидания "бума" и восстановления роста иностранного турпотока в Москву", - сказал Козлов. Глава Мостуризма добавил, что в прошлом году столицу посетили 244 тысячи туристов из Китая, а их средний чек к 2019 году вырос в 4 раза.

https://ria.ru/20240530/tssr-1949255970.html

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новости - туризм, москва, китай, ассоциация туроператоров россии (атор)