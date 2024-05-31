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Поток туристов в Москву вырос на 19 процентов - РИА Новости, 31.05.2024
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Туризм
 
16:51 31.05.2024 (обновлено: 18:49 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/turizm-1949728012.html
Поток туристов в Москву вырос на 19 процентов
Поток туристов в Москву вырос на 19 процентов - РИА Новости, 31.05.2024
Поток туристов в Москву вырос на 19 процентов
Рост туристического потока в Москву вырос на 19% за первый квартал 2024 года, тенденция может сохраниться и летом, сообщил журналистам в пятницу глава комитета... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T16:51
2024-05-31T18:49
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Рост туристического потока в Москву вырос на 19% за первый квартал 2024 года, тенденция может сохраниться и летом, сообщил журналистам в пятницу глава комитета по туризму Москвы Евгений Козлов в рамках пресс-брифинга АТОР."Есть основание для позитива. Это основание для позитива показывает нам первый квартал. Рост в первом квартале в целом людей, которые приехали... уже составляет 19%. Хотелось бы, чтобы эта тенденция сохранилась, мы прилагаем вместе с командой правительства Москвы все усилия", - сказал Козлов, отвечая на вопрос о прогнозах по турпотоку в летний сезон. По его словам, москвичи сами становятся туристами в столице, обеспечивая в год в среднем 15-18% загрузки городских отелей, в основном, с целями свадеб и корпоративов. "Мы находимся в режиме ожидания "бума" и восстановления роста иностранного турпотока в Москву", - сказал Козлов. Глава Мостуризма добавил, что в прошлом году столицу посетили 244 тысячи туристов из Китая, а их средний чек к 2019 году вырос в 4 раза.
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новости - туризм, москва, китай, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Китай, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Поток туристов в Москву вырос на 19 процентов

Козлов: турпоток в Москву вырос на 19% за первый квартал 2024 года

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкТуристы фотографируются на Красной площади в Москве
Туристы фотографируются на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Туристы фотографируются на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Рост туристического потока в Москву вырос на 19% за первый квартал 2024 года, тенденция может сохраниться и летом, сообщил журналистам в пятницу глава комитета по туризму Москвы Евгений Козлов в рамках пресс-брифинга АТОР.
"Есть основание для позитива. Это основание для позитива показывает нам первый квартал. Рост в первом квартале в целом людей, которые приехали... уже составляет 19%. Хотелось бы, чтобы эта тенденция сохранилась, мы прилагаем вместе с командой правительства Москвы все усилия", - сказал Козлов, отвечая на вопрос о прогнозах по турпотоку в летний сезон.
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По его словам, москвичи сами становятся туристами в столице, обеспечивая в год в среднем 15-18% загрузки городских отелей, в основном, с целями свадеб и корпоративов.
"Мы находимся в режиме ожидания "бума" и восстановления роста иностранного турпотока в Москву", - сказал Козлов.
Глава Мостуризма добавил, что в прошлом году столицу посетили 244 тысячи туристов из Китая, а их средний чек к 2019 году вырос в 4 раза.
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