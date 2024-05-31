https://ria.ru/20240531/trevoga-1949776316.html

В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.05.2024

В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в девяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T19:47

2024-05-31T19:47

2024-05-31T19:47

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в девяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, сигнал тревоги звучит в Харьковской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях. Тревога в Харьковской области звучит более 12 часов. На остальные области тревога распространилась после 19.23 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

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вооруженные силы украины, дмитрий песков, украина, в мире, одесская область, россия