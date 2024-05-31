https://ria.ru/20240531/trevoga-1949735468.html

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.05.2024

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась десять минут, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T17:12

2024-05-31T17:12

2024-05-31T17:15

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась десять минут, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Воздушную тревогу объявили в 16.59 мск."Отбой воздушной тревоги!" - написал Развожаев.Общественный транспорт города возобновил движение в штатном режиме.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

севастополь

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2024

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севастополь, михаил развожаев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)