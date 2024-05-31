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Сторонники Трампа пришли поддержать политика к небоскребу в Нью-Йорке - РИА Новости, 31.05.2024
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17:42 31.05.2024 (обновлено: 18:13 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/tramp-1949745922.html
Сторонники Трампа пришли поддержать политика к небоскребу в Нью-Йорке
Сторонники Трампа пришли поддержать политика к небоскребу в Нью-Йорке - РИА Новости, 31.05.2024
Сторонники Трампа пришли поддержать политика к небоскребу в Нью-Йорке
Сторонники Дональда Трампа пришли поддержать политика к небоскребу Trump Tower в Нью-Йорке, где остановился экс-президент, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T17:42
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сша
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НЬЮ-ЙОРК, 31 мая - РИА Новости. Сторонники Дональда Трампа пришли поддержать политика к небоскребу Trump Tower в Нью-Йорке, где остановился экс-президент, передает корреспондент РИА Новости. В четверг присяжные признали Трампа виновным по всем пунктам обвинения в рамках дела о фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе Сторми Дэниэлс. Менее, чем через час Трамп даст первую пресс-конференцию после обвинительного вердикта. Напротив небоскреба собрались десятки журналистов, а также сторонники Трампа. Вокруг небоскреба ездит караван из внедорожников с флагами США и портретами Трампа. В лимузине в составе кортежа ездит человек, похожий на экс -президента и в шутку выдающий себя за него. "Я буду голосовать за него. Только за него. Да благословит его Господь", - возвещает один из сторонников. На асфальте неизвестные вывели мелом "Никто не стоит над законом". Однако чуть позже под этими словами подписали "кроме Байдена".
https://ria.ru/20240531/tramp-1949541800.html
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сша, дональд трамп, нью-йорк (город)
США, Дональд Трамп, Нью-Йорк (город)
Сторонники Трампа пришли поддержать политика к небоскребу в Нью-Йорке

Сторонники Трампа пришли поддержать его к небоскребу Trump Tower в Нью-Йорке

© AFP 2024 / KENA BETANCURСторонники Дональда Трампа возле Башни Трампа в Нью-Йорке. 31 мая 2024
Сторонники Дональда Трампа возле Башни Трампа в Нью-Йорке. 31 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AFP 2024 / KENA BETANCUR
Сторонники Дональда Трампа возле Башни Трампа в Нью-Йорке. 31 мая 2024
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 31 мая - РИА Новости. Сторонники Дональда Трампа пришли поддержать политика к небоскребу Trump Tower в Нью-Йорке, где остановился экс-президент, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг присяжные признали Трампа виновным по всем пунктам обвинения в рамках дела о фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе Сторми Дэниэлс.
Бывший президент США Дональд Трамп в уголовном суде Манхэттена. 31 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Трамп выслушал решение присяжных молча и со склоненной набок головой
Вчера, 01:00
Менее, чем через час Трамп даст первую пресс-конференцию после обвинительного вердикта. Напротив небоскреба собрались десятки журналистов, а также сторонники Трампа.
Вокруг небоскреба ездит караван из внедорожников с флагами США и портретами Трампа. В лимузине в составе кортежа ездит человек, похожий на экс -президента и в шутку выдающий себя за него.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Песков прокомментировал приговор по делу Трампа
Вчера, 13:03
"Я буду голосовать за него. Только за него. Да благословит его Господь", - возвещает один из сторонников.
На асфальте неизвестные вывели мелом "Никто не стоит над законом". Однако чуть позже под этими словами подписали "кроме Байдена".
Конфликт между сторонниками и противниками Дональда Трампа возле уголовного суда Манхэттена. 31 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
У здания суда в Нью-Йорке схлестнулись сторонники и противники Трампа
Вчера, 02:42
 
СШАДональд ТрампНью-Йорк (город)
 
 
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