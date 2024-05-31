https://ria.ru/20240531/tramp-1949745922.html
Сторонники Трампа пришли поддержать политика к небоскребу в Нью-Йорке
Сторонники Трампа пришли поддержать политика к небоскребу в Нью-Йорке - РИА Новости, 31.05.2024
Сторонники Трампа пришли поддержать политика к небоскребу в Нью-Йорке
Сторонники Дональда Трампа пришли поддержать политика к небоскребу Trump Tower в Нью-Йорке, где остановился экс-президент, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T17:42
2024-05-31T17:42
2024-05-31T18:13
сша
дональд трамп
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НЬЮ-ЙОРК, 31 мая - РИА Новости. Сторонники Дональда Трампа пришли поддержать политика к небоскребу Trump Tower в Нью-Йорке, где остановился экс-президент, передает корреспондент РИА Новости. В четверг присяжные признали Трампа виновным по всем пунктам обвинения в рамках дела о фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе Сторми Дэниэлс. Менее, чем через час Трамп даст первую пресс-конференцию после обвинительного вердикта. Напротив небоскреба собрались десятки журналистов, а также сторонники Трампа. Вокруг небоскреба ездит караван из внедорожников с флагами США и портретами Трампа. В лимузине в составе кортежа ездит человек, похожий на экс -президента и в шутку выдающий себя за него. "Я буду голосовать за него. Только за него. Да благословит его Господь", - возвещает один из сторонников. На асфальте неизвестные вывели мелом "Никто не стоит над законом". Однако чуть позже под этими словами подписали "кроме Байдена".
https://ria.ru/20240531/tramp-1949541800.html
https://ria.ru/20240531/peskov-1949643947.html
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сша, дональд трамп, нью-йорк (город)
США, Дональд Трамп, Нью-Йорк (город)
Сторонники Трампа пришли поддержать политика к небоскребу в Нью-Йорке
Сторонники Трампа пришли поддержать его к небоскребу Trump Tower в Нью-Йорке
НЬЮ-ЙОРК, 31 мая - РИА Новости. Сторонники Дональда Трампа пришли поддержать политика к небоскребу Trump Tower в Нью-Йорке, где остановился экс-президент, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг присяжные признали Трампа виновным по всем пунктам обвинения в рамках дела о фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе Сторми Дэниэлс.
Менее, чем через час Трамп даст первую пресс-конференцию после обвинительного вердикта. Напротив небоскреба собрались десятки журналистов, а также сторонники Трампа.
Вокруг небоскреба ездит караван из внедорожников с флагами США
и портретами Трампа. В лимузине в составе кортежа ездит человек, похожий на экс -президента и в шутку выдающий себя за него.
"Я буду голосовать за него. Только за него. Да благословит его Господь", - возвещает один из сторонников.
На асфальте неизвестные вывели мелом "Никто не стоит над законом". Однако чуть позже под этими словами подписали "кроме Байдена".