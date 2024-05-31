https://ria.ru/20240531/tramp-1949615751.html

Эксперт оценил, насколько справедливым был судебный процесс над Трампом

Эксперт оценил, насколько справедливым был судебный процесс над Трампом - РИА Новости, 31.05.2024

Эксперт оценил, насколько справедливым был судебный процесс над Трампом

Вынесение окончательного приговора бывшему президенту США Дональду Трампу за четыре дня до национального съезда республиканцев, в ходе которого Трампа выдвинут... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T11:45

2024-05-31T11:45

2024-05-31T12:07

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сша

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Вынесение окончательного приговора бывшему президенту США Дональду Трампу за четыре дня до национального съезда республиканцев, в ходе которого Трампа выдвинут кандидатом в президенты страны заставляет поставить под сомнение справедливость момента судебного разбирательства, прокуратура действует исходя из политических интересов, считает доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп станет первым бывшим президентом США осужденным по уголовному делу. Сам Трамп после обвинительного вердикта провозгласил себя политзаключенным. При этом национальный съезд республиканцев, на котором выдвинут кандидатом бывшего президента Дональда Трампа пройдет в середине июля. "Прошел ли процесс справедливо? Вероятно, процесс прошел справедливо. Судебную систему ставить под сомнение, скорее всего, не нужно. А вот момент, когда проходило судебное разбирательство, под сомнение ставить, конечно же, нужно, потому что выглядит сейчас все ровно таким образом, что прокуратура предприняла усилия не в момент, когда стало ясно, что Дональд Трамп совершил то или иное деяние, а именно в тот момент, когда Дональд Трамп, будучи кандидатом в президенты Соединенных Штатов, имеет все шансы для того, чтобы быть избранным. Можно говорить о том, что прокуратура действует, исходя не из интересов закона, а исходя из политических интересов", - сказал Ярыгин. Он подчеркнул, что если исходить из того, что в Соединенных Штатах правосудие превыше всего, то встает вопрос, почему это правосудие и стремление его обеспечить не было обеспечено раньше и почему прокуратура не предпринимала такие усилия до того момента, пока Дональд Трамп не стал очевидным кандидатом от республиканской партии. Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.

https://ria.ru/20240531/tramp-1949569546.html

https://ria.ru/20240522/tramp-1947553568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, санкт-петербургский государственный университет