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Соратник Трампа пригрозил последствиями из-за вердикта присяжных - РИА Новости, 31.05.2024
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01:37 31.05.2024 (обновлено: 11:13 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/tramp-1949544937.html
Соратник Трампа пригрозил последствиями из-за вердикта присяжных
Соратник Трампа пригрозил последствиями из-за вердикта присяжных - РИА Новости, 31.05.2024
Соратник Трампа пригрозил последствиями из-за вердикта присяжных
Бизнесмен Вивек Рамасвами, отказавшийся баллотироваться на выборах президента США и поддержавший Дональда Трампа, предупредил о неприятных последствиях после... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T01:37
2024-05-31T11:13
в мире
сша
нью-йорк (город)
дональд трамп
вивек рамасвами
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Бизнесмен Вивек Рамасвами, отказавшийся баллотироваться на выборах президента США и поддержавший Дональда Трампа, предупредил о неприятных последствиях после обвинительного вердикта политику.Накануне присяжные в Нью-Йорке признали Трампа виновным по всем 34 пунктам из дела о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента."Прокурор (по делу. – ред.) — политик, обещавший прижать Трампа к стенке. Дочь судьи — активистка Демократической партии, которая буквально "зарабатывала на судебном процессе", пока ее отец председательствовал на нем. &lt;…&gt; Это будет иметь неприятные последствия", — написал Рамасвами в соцсети X.Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений — 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.Рамасвами претендовал на право баллотироваться в президенты США от Республиканской партии, но в январе отказался от продолжения борьбы после дебютного раунда внутрипартийного голосования. Тогда он заявил, что "люди четко высказались, кого они хотят" видеть в Белом доме, в связи с этим он прекращает свою кампанию, выражает поддержку Трампу и сделает все, чтобы тот стал следующим президентом США. Трамп назвал поддержку Рамасвами большой честью и посулил ему большое и яркое совместное будущее.
https://ria.ru/20240531/belyy_dom-1949544087.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, вивек рамасвами
В мире, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Вивек Рамасвами
Соратник Трампа пригрозил последствиями из-за вердикта присяжных

Рамасвами предупредил о неприятных последствиях из-за вердикта Трампу

© AP Photo / Seth WenigБывший президент Дональд Трамп выходит из зала суда, чтобы дать комментарий представителям СМИ после того, как присяжные признали его виновным в совершении уголовного преступления за фальсификацию деловой документации в уголовном суде Манхэттена. 31 мая 2024
Бывший президент Дональд Трамп выходит из зала суда, чтобы дать комментарий представителям СМИ после того, как присяжные признали его виновным в совершении уголовного преступления за фальсификацию деловой документации в уголовном суде Манхэттена. 31 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Seth Wenig
Бывший президент Дональд Трамп выходит из зала суда, чтобы дать комментарий представителям СМИ после того, как присяжные признали его виновным в совершении уголовного преступления за фальсификацию деловой документации в уголовном суде Манхэттена. 31 мая 2024
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Бизнесмен Вивек Рамасвами, отказавшийся баллотироваться на выборах президента США и поддержавший Дональда Трампа, предупредил о неприятных последствиях после обвинительного вердикта политику.
Накануне присяжные в Нью-Йорке признали Трампа виновным по всем 34 пунктам из дела о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
В Белом доме прокомментировали обвинительный вердикт присяжных Трампу
01:24
"Прокурор (по делу. – ред.) — политик, обещавший прижать Трампа к стенке. Дочь судьи — активистка Демократической партии, которая буквально "зарабатывала на судебном процессе", пока ее отец председательствовал на нем. <…> Это будет иметь неприятные последствия", — написал Рамасвами в соцсети X.
Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений — 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
Рамасвами претендовал на право баллотироваться в президенты США от Республиканской партии, но в январе отказался от продолжения борьбы после дебютного раунда внутрипартийного голосования. Тогда он заявил, что "люди четко высказались, кого они хотят" видеть в Белом доме, в связи с этим он прекращает свою кампанию, выражает поддержку Трампу и сделает все, чтобы тот стал следующим президентом США. Трамп назвал поддержку Рамасвами большой честью и посулил ему большое и яркое совместное будущее.
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Такер Карлсон высказался об обвинительном вердикте Трампу
01:33
 
В миреСШАНью-Йорк (город)Дональд ТрампВивек Рамасвами
 
 
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