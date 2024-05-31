https://ria.ru/20240531/tramp-1949544937.html
Соратник Трампа пригрозил последствиями из-за вердикта присяжных
Соратник Трампа пригрозил последствиями из-за вердикта присяжных - РИА Новости, 31.05.2024
Соратник Трампа пригрозил последствиями из-за вердикта присяжных
Бизнесмен Вивек Рамасвами, отказавшийся баллотироваться на выборах президента США и поддержавший Дональда Трампа, предупредил о неприятных последствиях после... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T01:37
2024-05-31T01:37
2024-05-31T11:13
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Бизнесмен Вивек Рамасвами, отказавшийся баллотироваться на выборах президента США и поддержавший Дональда Трампа, предупредил о неприятных последствиях после обвинительного вердикта политику.Накануне присяжные в Нью-Йорке признали Трампа виновным по всем 34 пунктам из дела о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента."Прокурор (по делу. – ред.) — политик, обещавший прижать Трампа к стенке. Дочь судьи — активистка Демократической партии, которая буквально "зарабатывала на судебном процессе", пока ее отец председательствовал на нем. <…> Это будет иметь неприятные последствия", — написал Рамасвами в соцсети X.Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений — 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.Рамасвами претендовал на право баллотироваться в президенты США от Республиканской партии, но в январе отказался от продолжения борьбы после дебютного раунда внутрипартийного голосования. Тогда он заявил, что "люди четко высказались, кого они хотят" видеть в Белом доме, в связи с этим он прекращает свою кампанию, выражает поддержку Трампу и сделает все, чтобы тот стал следующим президентом США. Трамп назвал поддержку Рамасвами большой честью и посулил ему большое и яркое совместное будущее.
https://ria.ru/20240531/belyy_dom-1949544087.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, вивек рамасвами
В мире, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Вивек Рамасвами
Соратник Трампа пригрозил последствиями из-за вердикта присяжных
Рамасвами предупредил о неприятных последствиях из-за вердикта Трампу
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Бизнесмен Вивек Рамасвами, отказавшийся баллотироваться на выборах президента США и поддержавший Дональда Трампа, предупредил о неприятных последствиях после обвинительного вердикта политику.
Накануне присяжные в Нью-Йорке
признали Трампа
виновным по всем 34 пунктам из дела о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента.
"Прокурор (по делу. – ред.) — политик, обещавший прижать Трампа к стенке. Дочь судьи — активистка Демократической партии, которая буквально "зарабатывала на судебном процессе", пока ее отец председательствовал на нем. <…> Это будет иметь неприятные последствия", — написал Рамасвами в соцсети X.
Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений — 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
Рамасвами претендовал на право баллотироваться в президенты США от Республиканской партии, но в январе отказался от продолжения борьбы после дебютного раунда внутрипартийного голосования. Тогда он заявил, что "люди четко высказались, кого они хотят" видеть в Белом доме, в связи с этим он прекращает свою кампанию, выражает поддержку Трампу и сделает все, чтобы тот стал следующим президентом США. Трамп назвал поддержку Рамасвами большой честью и посулил ему большое и яркое совместное будущее.