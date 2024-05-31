https://ria.ru/20240531/tramp-1949542057.html

В предвыборном штабе Байдена прокомментировали приговор Трампу

В предвыборном штабе Байдена прокомментировали приговор Трампу - РИА Новости, 31.05.2024

В предвыборном штабе Байдена прокомментировали приговор Трампу

Предвыборный штаб действующего президента США Джо Байдена в связи с обвинительным приговором бывшему лидеру страны Дональду Трампу заявил, что "закон выше... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T01:02

2024-05-31T01:02

2024-05-31T01:58

в мире

сша

нью-йорк (город)

дональд трамп

джо байден

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916878668_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_44a74fd70e496892a99aa76b60b9c4c8.jpg

ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Предвыборный штаб действующего президента США Джо Байдена в связи с обвинительным приговором бывшему лидеру страны Дональду Трампу заявил, что "закон выше всех", и призвал американцев не допустить победы Трампа на предстоящих президентских выборах. "Сегодня в Нью-Йорке мы увидели, что никто не выше закона", - говорится в опубликованной предвыборным штабом Байдена заявлении его пресс-секретаря Майкла Тайлера. При этом Тайлер подчеркнул, что оглашенный сегодня обвинительный приговор присяжных "не меняет реальность, с которой сталкиваются американцы", добавив, что "единственный способ не пустить Дональда Трампа в Овальный кабинет (Белого дома - ред.) - у избирательной корзины". "Обвиненный преступник или нет, Трамп будет кандидатом от Республиканской партии", - говорится в заявлении предвыборного штаба Байдена, где экс-президент назван "самой большой угрозой демократии". "Он ведет кампанию мести и возмездия, обещает стать диктатором "с первого дня" и призывает к "ограничению" действия конституции для того, чтобы он мог заполучить власть", - предупреждает представитель предвыборной кампании Байдена, выражая уверенность, что граждане США не допустят "хаоса, потери свобод и политического насилия, которые принесет второй срок Трампа". Присяжные в Нью-Йорке признали Трампа виновным по всем 34 пунктам дела о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.

https://ria.ru/20240415/protsess-1940207090.html

https://radiosputnik.ru/20240529/tramp-1949225627.html

сша

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024