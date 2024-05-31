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Приговор по делу о фальсификации документов Трампом назначили на 11 июля - РИА Новости, 31.05.2024
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00:22 31.05.2024 (обновлено: 11:46 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/tramp-1949537703.html
Приговор по делу о фальсификации документов Трампом назначили на 11 июля
Приговор по делу о фальсификации документов Трампом назначили на 11 июля - РИА Новости, 31.05.2024
Приговор по делу о фальсификации документов Трампом назначили на 11 июля
Приговор по делу о фальсификации экс-президентом США Дональдом Трампом деловой документации в связи с выплатой денег порноактрисе ожидается 11 июля, объявил... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T00:22
2024-05-31T11:46
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НЬЮ-ЙОРК, 31 мая - РИА Новости. Приговор по делу о фальсификации экс-президентом США Дональдом Трампом деловой документации в связи с выплатой денег порноактрисе ожидается 11 июля, объявил судья Хуан Мерчан."Приговор будет 11 июля в 10.00 (17.00 мск - ред.)", - сказал Мерчан.Ранее присяжные признали Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения.
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дональд трамп, сша, в мире
Дональд Трамп, США, В мире
Приговор по делу о фальсификации документов Трампом назначили на 11 июля

Судья назначил приговор по делу о фальсификации документов Трампом на 11 июля

© AP Photo / Seth WenigБывший президент Дональд Трамп выходит из зала суда, чтобы дать комментарий представителям СМИ после того, как присяжные признали его виновным в совершении уголовного преступления за фальсификацию деловой документации в уголовном суде Манхэттена. 30 мая 2024
Бывший президент Дональд Трамп выходит из зала суда, чтобы дать комментарий представителям СМИ после того, как присяжные признали его виновным в совершении уголовного преступления за фальсификацию деловой документации в уголовном суде Манхэттена. 30 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Seth Wenig
Бывший президент Дональд Трамп выходит из зала суда, чтобы дать комментарий представителям СМИ после того, как присяжные признали его виновным в совершении уголовного преступления за фальсификацию деловой документации в уголовном суде Манхэттена. 30 мая 2024
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НЬЮ-ЙОРК, 31 мая - РИА Новости. Приговор по делу о фальсификации экс-президентом США Дональдом Трампом деловой документации в связи с выплатой денег порноактрисе ожидается 11 июля, объявил судья Хуан Мерчан.
"Приговор будет 11 июля в 10.00 (17.00 мск - ред.)", - сказал Мерчан.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Трамп выступает на митинге Get Out The Vote в Каролине в Конвее - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
"Не будешь президентом". В США ответили на угрозы Трампа бомбить Россию
Вчера, 09:25
Ранее присяжные признали Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения.
 
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