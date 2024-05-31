https://ria.ru/20240531/tramp-1949537703.html

Приговор по делу о фальсификации документов Трампом назначили на 11 июля

Приговор по делу о фальсификации документов Трампом назначили на 11 июля - РИА Новости, 31.05.2024

Приговор по делу о фальсификации документов Трампом назначили на 11 июля

Приговор по делу о фальсификации экс-президентом США Дональдом Трампом деловой документации в связи с выплатой денег порноактрисе ожидается 11 июля, объявил... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T00:22

2024-05-31T00:22

2024-05-31T11:46

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НЬЮ-ЙОРК, 31 мая - РИА Новости. Приговор по делу о фальсификации экс-президентом США Дональдом Трампом деловой документации в связи с выплатой денег порноактрисе ожидается 11 июля, объявил судья Хуан Мерчан."Приговор будет 11 июля в 10.00 (17.00 мск - ред.)", - сказал Мерчан.Ранее присяжные признали Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения.

https://ria.ru/20240530/tramp-1949274085.html

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дональд трамп, сша, в мире