Приговор по делу о фальсификации документов Трампом назначили на 11 июля
Судья назначил приговор по делу о фальсификации документов Трампом на 11 июля
© AP Photo / Seth WenigБывший президент Дональд Трамп выходит из зала суда, чтобы дать комментарий представителям СМИ после того, как присяжные признали его виновным в совершении уголовного преступления за фальсификацию деловой документации в уголовном суде Манхэттена. 30 мая 2024
© AP Photo / Seth Wenig
Бывший президент Дональд Трамп выходит из зала суда, чтобы дать комментарий представителям СМИ после того, как присяжные признали его виновным в совершении уголовного преступления за фальсификацию деловой документации в уголовном суде Манхэттена. 30 мая 2024
НЬЮ-ЙОРК, 31 мая - РИА Новости. Приговор по делу о фальсификации экс-президентом США Дональдом Трампом деловой документации в связи с выплатой денег порноактрисе ожидается 11 июля, объявил судья Хуан Мерчан.
"Приговор будет 11 июля в 10.00 (17.00 мск - ред.)", - сказал Мерчан.
Ранее присяжные признали Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения.