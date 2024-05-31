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В Томске открыли образовательное пространство передовой инженерной школы - РИА Новости, 31.05.2024
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Томская область
 
12:16 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/tomsk-1949624292.html
В Томске открыли образовательное пространство передовой инженерной школы
В Томске открыли образовательное пространство передовой инженерной школы - РИА Новости, 31.05.2024
В Томске открыли образовательное пространство передовой инженерной школы
Губернатор Томской области Владимир Мазур и глава Минобрнауки России Валерий Фальков в пятницу открыли новое образовательное пространство передовой инженерной... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T12:16
2024-05-31T12:16
томская область
россия
томская область
владимир мазур
валерий фальков
томск
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ТОМСК, 31 мая – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур и глава Минобрнауки России Валерий Фальков в пятницу открыли новое образовательное пространство передовой инженерной школы "Агробиотек" Томского госуниверситета (ТГУ), сообщает администрация региона. В лаборатории "Промышленная биотехнология природного сырья", расположившейся на площадке партнера ТГУ – компании "Артлайф", студенты смогут разрабатывать закваски для молочной промышленности, пребиотические добавки и создавать технологии переработки отходов производства чайного гриба. Лаборатория оснащена современным оборудованием. "Одна из главных задач, которая стоит сегодня перед томской наукой и производственниками - достижение технологического суверенитета России. Модель передовых инженерных школ, когда будущие специалисты со студенческой скамьи учатся на реальных высокотехнологических производствах - важная составляющая для решения этой задачи", - сказал Владимир Мазур. Валерий Фальков отметил, что модель передовой инженерной школы "Агробиотек" нужно масштабировать для модернизации аграрного образования в стране. "Это хороший пример того, как наука и производство должны взаимодействовать в биотехнологиях. Проект живет два года, и мы видим первые результаты", - сказал министр. В новом образовательном пространстве будет запущена бесплатная программа "Пищевая биотехнология" — стажировка для студентов, в рамках которой они изучат организацию микробиологической лаборатории, менеджмент производства, санитарную микробиологию пищевого предприятия и так далее. ПИШ "Агробиотек" создана в 2022 году. В школе готовят специалистов в области глубокой переработки продукции и отходов сельского хозяйства; агропроизводств; геномной селекции и генной инженерии; питания будущего.
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россия, томская область, владимир мазур, валерий фальков, томск
Томская область, Россия, Томская область, Владимир Мазур, Валерий Фальков, Томск
В Томске открыли образовательное пространство передовой инженерной школы

В Томске открыли образовательное пространство инженерной школы "Агробиотек"

© Фото : Администрация Томской областиГубернатор Томской области Владимир Мазур и глава Минобрнауки России Валерий Фальков открыли новое образовательное пространство передовой инженерной школы "Агробиотек"
Губернатор Томской области Владимир Мазур и глава Минобрнауки России Валерий Фальков открыли новое образовательное пространство передовой инженерной школы Агробиотек - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Фото : Администрация Томской области
Губернатор Томской области Владимир Мазур и глава Минобрнауки России Валерий Фальков открыли новое образовательное пространство передовой инженерной школы "Агробиотек"
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ТОМСК, 31 мая – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур и глава Минобрнауки России Валерий Фальков в пятницу открыли новое образовательное пространство передовой инженерной школы "Агробиотек" Томского госуниверситета (ТГУ), сообщает администрация региона.
В лаборатории "Промышленная биотехнология природного сырья", расположившейся на площадке партнера ТГУ – компании "Артлайф", студенты смогут разрабатывать закваски для молочной промышленности, пребиотические добавки и создавать технологии переработки отходов производства чайного гриба. Лаборатория оснащена современным оборудованием.
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"Одна из главных задач, которая стоит сегодня перед томской наукой и производственниками - достижение технологического суверенитета России. Модель передовых инженерных школ, когда будущие специалисты со студенческой скамьи учатся на реальных высокотехнологических производствах - важная составляющая для решения этой задачи", - сказал Владимир Мазур.
Валерий Фальков отметил, что модель передовой инженерной школы "Агробиотек" нужно масштабировать для модернизации аграрного образования в стране.
"Это хороший пример того, как наука и производство должны взаимодействовать в биотехнологиях. Проект живет два года, и мы видим первые результаты", - сказал министр.
В новом образовательном пространстве будет запущена бесплатная программа "Пищевая биотехнология" — стажировка для студентов, в рамках которой они изучат организацию микробиологической лаборатории, менеджмент производства, санитарную микробиологию пищевого предприятия и так далее. ПИШ "Агробиотек" создана в 2022 году. В школе готовят специалистов в области глубокой переработки продукции и отходов сельского хозяйства; агропроизводств; геномной селекции и генной инженерии; питания будущего.
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