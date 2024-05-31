https://ria.ru/20240531/tomsk-1949618787.html

Фальков и Мазур открыли пленарную сессию форума молодых ученых U-NOVUS

Фальков и Мазур открыли пленарную сессию форума молодых ученых U-NOVUS - РИА Новости, 31.05.2024

Фальков и Мазур открыли пленарную сессию форума молодых ученых U-NOVUS

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков и губернатор Томской области Владимир Мазур в пятницу в Томске открыли пленарную сессию форума молодых ученых U-NOVUS,... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T11:53

2024-05-31T11:53

2024-05-31T12:11

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ТОМСК, 31 мая – РИА Новости. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков и губернатор Томской области Владимир Мазур в пятницу в Томске открыли пленарную сессию форума молодых ученых U-NOVUS, сообщает администрация региона. "Особенность форума этого года заключается в том, что крупный бизнес приехал сюда не в качестве потенциальных спонсоров, а в качестве потенциальных бизнес-партнеров посмотреть, какие идеи, проекты есть у студентов, какие из них можно поддержать. Крупные компании признают мощный потенциал молодежи в решении приоритетных задач по достижению нашей страной технологического лидерства", - сказал Фальков. Министр отметил, что перед высшей школой стоит задача подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей, но при этом миссия университетов шире, и она заключается в технологическом развитии страны, что требует концентрации усилий ученых, инженеров и технологических предпринимателей. Губернатор Владимир Мазур заострил внимание участников на задаче достижения научно-технологического суверенитета российской экономики, которую ставит президент России Владимир Путин. "Томский научно-образовательный комплекс решает задачу главы государства, а параллельно и сопутствующие задачи: как сократить путь внедрения технологий, как массово готовить специалистов, которые владеют квалификациями исследователей, разработчиков, предпринимателей? Очевидно, что без бизнес-партнеров эти вопросы не решить. Поэтому одной из основных своих задач губернатора я вижу привлечение в регион инвесторов по главным направлениям технологического развития. Это микроэлектроника, малотоннажная химия, энергетика, связь, медицина, беспилотные авиасистемы", – рассказал на форуме U-NOVUS глава региона. Владимир Мазур напомнил, что томские ученые и производственники в настоящее время уже выпускают импортозамещающую продукцию для "Газпрома", "Газпром нефти", "Интер РАО", "Россетей", "Сибура", "Роснефти", "ТВЭЛа", корпорации "Алмаз-Антей". На недавнем экономическом форуме в Казани глава региона договорился о производственно-технологическом сотрудничестве с "Камазом". "Стратегическим партнером Томской области становится и крупнейшая в стране инвестиционная корпорация АФК "Система", которая является генеральным спонсором нашего U-NOVUS и обеспечила участие в форуме ведущих экспертов и спикеров в области инвестиций, бизнеса и науки. И я рад, что крупный российский бизнес все больше и больше разделяет интересы государства по достижению задач технологического развития", – подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20231004/patriotizm-1900544809.html

https://ria.ru/20240403/kadry-1937609112.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, томская область, томск, владимир мазур, валерий фальков, владимир путин, газпром, россети, сибур холдинг