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Фальков и Мазур открыли пленарную сессию форума молодых ученых U-NOVUS - РИА Новости, 31.05.2024
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Томская область
Томская область
 
11:53 31.05.2024 (обновлено: 12:11 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/tomsk-1949618787.html
Фальков и Мазур открыли пленарную сессию форума молодых ученых U-NOVUS
Фальков и Мазур открыли пленарную сессию форума молодых ученых U-NOVUS - РИА Новости, 31.05.2024
Фальков и Мазур открыли пленарную сессию форума молодых ученых U-NOVUS
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков и губернатор Томской области Владимир Мазур в пятницу в Томске открыли пленарную сессию форума молодых ученых U-NOVUS,... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T11:53
2024-05-31T12:11
томская область
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ТОМСК, 31 мая – РИА Новости. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков и губернатор Томской области Владимир Мазур в пятницу в Томске открыли пленарную сессию форума молодых ученых U-NOVUS, сообщает администрация региона. "Особенность форума этого года заключается в том, что крупный бизнес приехал сюда не в качестве потенциальных спонсоров, а в качестве потенциальных бизнес-партнеров посмотреть, какие идеи, проекты есть у студентов, какие из них можно поддержать. Крупные компании признают мощный потенциал молодежи в решении приоритетных задач по достижению нашей страной технологического лидерства", - сказал Фальков. Министр отметил, что перед высшей школой стоит задача подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей, но при этом миссия университетов шире, и она заключается в технологическом развитии страны, что требует концентрации усилий ученых, инженеров и технологических предпринимателей. Губернатор Владимир Мазур заострил внимание участников на задаче достижения научно-технологического суверенитета российской экономики, которую ставит президент России Владимир Путин. "Томский научно-образовательный комплекс решает задачу главы государства, а параллельно и сопутствующие задачи: как сократить путь внедрения технологий, как массово готовить специалистов, которые владеют квалификациями исследователей, разработчиков, предпринимателей? Очевидно, что без бизнес-партнеров эти вопросы не решить. Поэтому одной из основных своих задач губернатора я вижу привлечение в регион инвесторов по главным направлениям технологического развития. Это микроэлектроника, малотоннажная химия, энергетика, связь, медицина, беспилотные авиасистемы", – рассказал на форуме U-NOVUS глава региона. Владимир Мазур напомнил, что томские ученые и производственники в настоящее время уже выпускают импортозамещающую продукцию для "Газпрома", "Газпром нефти", "Интер РАО", "Россетей", "Сибура", "Роснефти", "ТВЭЛа", корпорации "Алмаз-Антей". На недавнем экономическом форуме в Казани глава региона договорился о производственно-технологическом сотрудничестве с "Камазом". "Стратегическим партнером Томской области становится и крупнейшая в стране инвестиционная корпорация АФК "Система", которая является генеральным спонсором нашего U-NOVUS и обеспечила участие в форуме ведущих экспертов и спикеров в области инвестиций, бизнеса и науки. И я рад, что крупный российский бизнес все больше и больше разделяет интересы государства по достижению задач технологического развития", – подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20231004/patriotizm-1900544809.html
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технологии, россия, томская область, томск, владимир мазур, валерий фальков, владимир путин, газпром, россети, сибур холдинг
Томская область, Технологии, Россия, Томская область, Томск, Владимир Мазур, Валерий Фальков, Владимир Путин, Газпром, Россети, Сибур Холдинг
Фальков и Мазур открыли пленарную сессию форума молодых ученых U-NOVUS

Фальков и Мазур открыли пленарную сессию форума молодых ученых U-NOVUS в Томске

© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора Томской областиГубернатор Томской области Владимир Мазур на пленарной сессии форума молодых ученых U-NOVUS в Томске. 31 мая 2024
Губернатор Томской области Владимир Мазур на пленарной сессии форума молодых ученых U-NOVUS в Томске. 31 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора Томской области
Губернатор Томской области Владимир Мазур на пленарной сессии форума молодых ученых U-NOVUS в Томске. 31 мая 2024
Читать ria.ru в
ТОМСК, 31 мая – РИА Новости. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков и губернатор Томской области Владимир Мазур в пятницу в Томске открыли пленарную сессию форума молодых ученых U-NOVUS, сообщает администрация региона.
"Особенность форума этого года заключается в том, что крупный бизнес приехал сюда не в качестве потенциальных спонсоров, а в качестве потенциальных бизнес-партнеров посмотреть, какие идеи, проекты есть у студентов, какие из них можно поддержать. Крупные компании признают мощный потенциал молодежи в решении приоритетных задач по достижению нашей страной технологического лидерства", - сказал Фальков.
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Министр отметил, что перед высшей школой стоит задача подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей, но при этом миссия университетов шире, и она заключается в технологическом развитии страны, что требует концентрации усилий ученых, инженеров и технологических предпринимателей.
Губернатор Владимир Мазур заострил внимание участников на задаче достижения научно-технологического суверенитета российской экономики, которую ставит президент России Владимир Путин.
"Томский научно-образовательный комплекс решает задачу главы государства, а параллельно и сопутствующие задачи: как сократить путь внедрения технологий, как массово готовить специалистов, которые владеют квалификациями исследователей, разработчиков, предпринимателей? Очевидно, что без бизнес-партнеров эти вопросы не решить. Поэтому одной из основных своих задач губернатора я вижу привлечение в регион инвесторов по главным направлениям технологического развития. Это микроэлектроника, малотоннажная химия, энергетика, связь, медицина, беспилотные авиасистемы", – рассказал на форуме U-NOVUS глава региона.
Владимир Мазур напомнил, что томские ученые и производственники в настоящее время уже выпускают импортозамещающую продукцию для "Газпрома", "Газпром нефти", "Интер РАО", "Россетей", "Сибура", "Роснефти", "ТВЭЛа", корпорации "Алмаз-Антей". На недавнем экономическом форуме в Казани глава региона договорился о производственно-технологическом сотрудничестве с "Камазом".
"Стратегическим партнером Томской области становится и крупнейшая в стране инвестиционная корпорация АФК "Система", которая является генеральным спонсором нашего U-NOVUS и обеспечила участие в форуме ведущих экспертов и спикеров в области инвестиций, бизнеса и науки. И я рад, что крупный российский бизнес все больше и больше разделяет интересы государства по достижению задач технологического развития", – подчеркнул губернатор.
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Томская областьТехнологииРоссияТомская областьТомскВладимир МазурВалерий ФальковВладимир ПутинГазпромРоссетиСибур Холдинг
 
 
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