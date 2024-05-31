https://ria.ru/20240531/tekhnologii-1949623538.html

Липецкий АПК готов стать пилотной площадкой для освоения ИИ

Липецкий АПК готов стать пилотной площадкой для освоения ИИ - РИА Новости, 31.05.2024

Липецкий АПК готов стать пилотной площадкой для освоения ИИ

Липецкая область готова стать пилотной площадкой для более широкого освоения сельхозтехники на основе искусственного интеллекта (ИИ) в агросекторе региона,... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T12:09

2024-05-31T12:09

2024-05-31T12:09

липецкая область

технологии

липецкая область

игорь артамонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925702789_83:0:3724:2048_1920x0_80_0_0_7a950a9dde3942fe71ddd0cbd60e5324.jpg

ЛИПЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Липецкая область готова стать пилотной площадкой для более широкого освоения сельхозтехники на основе искусственного интеллекта (ИИ) в агросекторе региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с президентом Cognitive Technologies Ольгой Усковой. Компания разрабатывает и производит автопилоты на базе искусственного интеллекта для рельсового транспорта и сельхозтехники. Артамонов отметил, что в агропромышленном комплексе (АПК) Липецкой области уже есть хозяйства, которые применяют беспилотные технологии в работе, например, в земледелии. "Аграрии региона внимательно следят за тенденциями в сфере АПК как в стране, так и в мире, берут на вооружение наиболее эффективные разработки, не экономят на модернизации производства. Благодаря этому достигаются хорошие результаты", – рассказал губернатор. В ходе встречи глава региона обсудил с Усковой и представителями компании возможности сотрудничества не только в сельском хозяйстве, но и в промышленности. Разработчики ИИ, в свою очередь, выразили готовность обучать специалистов особенностям разработки и эксплуатации умной техники на базе местных вузов. В ходе обсуждения перспектив взаимодействия участники встречи предположили, что в результате сотрудничества не только повысится эффективность агрохозяйств региона, но и появятся новые престижные профессии, например, оператор флота умных тракторов, где будет интересно работать молодежи. Кроме этого, по словам Артамонова, разработчики ИИ обсудили с ним возможности использования производственных мощностей и квалифицированных кадров области для изготовления узлов и деталей, используемых в массовом производстве систем автономного управления Cognitive Pilot.

https://ria.ru/20231220/klaster-1916883551.html

https://ria.ru/20230921/bespilotniki-1897807178.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, липецкая область, игорь артамонов