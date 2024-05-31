https://ria.ru/20240531/tekhnologii-1949623538.html
Липецкий АПК готов стать пилотной площадкой для освоения ИИ
Липецкий АПК готов стать пилотной площадкой для освоения ИИ - РИА Новости, 31.05.2024
Липецкий АПК готов стать пилотной площадкой для освоения ИИ
Липецкая область готова стать пилотной площадкой для более широкого освоения сельхозтехники на основе искусственного интеллекта (ИИ) в агросекторе региона,... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T12:09
2024-05-31T12:09
2024-05-31T12:09
липецкая область
технологии
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Липецкая область готова стать пилотной площадкой для более широкого освоения сельхозтехники на основе искусственного интеллекта (ИИ) в агросекторе региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с президентом Cognitive Technologies Ольгой Усковой. Компания разрабатывает и производит автопилоты на базе искусственного интеллекта для рельсового транспорта и сельхозтехники. Артамонов отметил, что в агропромышленном комплексе (АПК) Липецкой области уже есть хозяйства, которые применяют беспилотные технологии в работе, например, в земледелии. "Аграрии региона внимательно следят за тенденциями в сфере АПК как в стране, так и в мире, берут на вооружение наиболее эффективные разработки, не экономят на модернизации производства. Благодаря этому достигаются хорошие результаты", – рассказал губернатор. В ходе встречи глава региона обсудил с Усковой и представителями компании возможности сотрудничества не только в сельском хозяйстве, но и в промышленности. Разработчики ИИ, в свою очередь, выразили готовность обучать специалистов особенностям разработки и эксплуатации умной техники на базе местных вузов. В ходе обсуждения перспектив взаимодействия участники встречи предположили, что в результате сотрудничества не только повысится эффективность агрохозяйств региона, но и появятся новые престижные профессии, например, оператор флота умных тракторов, где будет интересно работать молодежи. Кроме этого, по словам Артамонова, разработчики ИИ обсудили с ним возможности использования производственных мощностей и квалифицированных кадров области для изготовления узлов и деталей, используемых в массовом производстве систем автономного управления Cognitive Pilot.
https://ria.ru/20231220/klaster-1916883551.html
https://ria.ru/20230921/bespilotniki-1897807178.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Технологии, Липецкая область, Игорь Артамонов
Липецкий АПК готов стать пилотной площадкой для освоения ИИ
Артамонов: Липецкий АПК готов стать пилотной площадкой для освоения ИИ
ЛИПЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Липецкая область готова стать пилотной площадкой для более широкого освоения сельхозтехники на основе искусственного интеллекта (ИИ) в агросекторе региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с президентом Cognitive Technologies Ольгой Усковой.
Компания разрабатывает и производит автопилоты на базе искусственного интеллекта для рельсового транспорта и сельхозтехники.
Артамонов отметил, что в агропромышленном комплексе (АПК) Липецкой области уже есть хозяйства, которые применяют беспилотные технологии в работе, например, в земледелии.
"Аграрии региона внимательно следят за тенденциями в сфере АПК как в стране, так и в мире, берут на вооружение наиболее эффективные разработки, не экономят на модернизации производства. Благодаря этому достигаются хорошие результаты", – рассказал губернатор.
В ходе встречи глава региона обсудил с Усковой и представителями компании возможности сотрудничества не только в сельском хозяйстве, но и в промышленности. Разработчики ИИ, в свою очередь, выразили готовность обучать специалистов особенностям разработки и эксплуатации умной техники на базе местных вузов.
В ходе обсуждения перспектив взаимодействия участники встречи предположили, что в результате сотрудничества не только повысится эффективность агрохозяйств региона, но и появятся новые престижные профессии, например, оператор флота умных тракторов, где будет интересно работать молодежи.
Кроме этого, по словам Артамонова, разработчики ИИ обсудили с ним возможности использования производственных мощностей и квалифицированных кадров области для изготовления узлов и деталей, используемых в массовом производстве систем автономного управления Cognitive Pilot.