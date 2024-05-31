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"Сотни тысяч солдат". На что пойдет Пекин в ближайшие дни - РИА Новости, 31.05.2024
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08:00 31.05.2024 (обновлено: 08:10 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/tayvan-1949380175.html
"Сотни тысяч солдат". На что пойдет Пекин в ближайшие дни
"Сотни тысяч солдат". На что пойдет Пекин в ближайшие дни - РИА Новости, 31.05.2024
"Сотни тысяч солдат". На что пойдет Пекин в ближайшие дни
На западных границах России растет напряженность, но и на Востоке неспокойно. В конце мая Тайвань демонстративно посетила правительственная делегация из США —... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T08:00
2024-05-31T08:10
безопасность
тайвань
китай
пекин
нэнси пелоси
игорь моргулов
майкл маккол
народно-освободительная армия китая
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Андрей Коц. На западных границах России растет напряженность, но и на Востоке неспокойно. В конце мая Тайвань демонстративно посетила правительственная делегация из США — во время масштабных учений китайской армии. Американские СМИ нагнетают обстановку, утверждая, что НОАК вторгнется на остров в ближайшее время. О военных приготовлениях в регионе — в материале РИА Новости.Серьезность намеренийЦель учений в Пекине не скрывают и не прячут ее за дипломатичными формулировками. Маневры — это "суровое наказание за сепаратистские действия сторонников независимости Тайваня и строгое предупреждение против вмешательства и провокаций внешних сил". Очевидно, имеется в виду и представительная делегация конгресса США, прибывшая на остров.Сомневаться в серьезности намерений командования НОАК не приходится. Китайские корабли и самолеты отрабатывают задачи в Тайваньском проливе к северу, югу и востоку от Тайваня и у четырех близких к нему островов. Эти маневры легко превратить в морскую блокаду.Учения начались через несколько дней после инаугурации нового главы администрации Тайваня Лай Циндэ. Он призвал Пекин признать независимость островной республики, отметив, что в Тайбэе не пойдут на уступки, несмотря на военную активность КНР. В Пекине ответили, что воля к национальному воссоединению "тверда, как скала". На ее демонстрацию не поскупились: к маневрам привлекли десятки кораблей, самолетов и подводных лодок.Прецеденты, впрочем, были. В частности, в августе 2022-го — после визита на Тайвань тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Ничего более серьезного не последовало. Но в этот раз западные СМИ очень нервничают.Западные прогнозыВ частности, британская The Telegraph сообщает, что Китай подготовил для вторжения армаду паромов и гражданских судов, с помощью которых можно перебросить через Тайваньский пролив около 300 тысяч солдат с боевой техникой всего за десять дней. По мнению издания, НОАК также воспользуется этими кораблями для продавливания береговой обороны перед первой волной морского десанта. В Global Press утверждают, что вторжение произойдет уже в июне.По мнению экспертов Bloomberg, в Пекине могут истолковать дискуссии о независимости Тайваня как переходящие черту или решить, что остров движется к окончательному отделению. Не исключено также, что конфликт возникнет непреднамеренно — например, после случайного столкновения китайских и тайваньских военных самолетов, которые часто летают рядом друг с другом.Если Пекин все-таки решит применить силу против Тайбэя, для этого есть целый ряд вариантов, в том числе без объявления полномасштабной войны, полагают специалисты. Но даже захват одного из прибрежных островов чреват эскалацией. Это повлечет за собой воздушные и ракетные удары Китая, блокаду Тайваня и морское вторжение.Россия считает эти подозрения надуманными. "Фиксируется стремление Вашингтона со своими союзниками создать долговременный очаг напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который уже открыто декларируется зоной ответственности НАТО, — заявил посол в Пекине Игорь Моргулов. — Целенаправленно нагнетается ситуация вокруг Китая и Южно-Китайского моря. В любой момент эти точки могут быть задействованы для провокации в отношении КНР по украинскому сценарию".Подготовка к войнеВ апреле Пентагон провел учения на Филиппинах, в ходе которых на так называемой первой цепи островов были развернуты новейшие комплексы Typhon с ракетами средней дальности. С этих позиций им по силам атаковать цели не только в Тайваньском проливе, но и в глубине материкового Китая. Маневры завершились, увезли ли американцы ракеты домой — неизвестно.Еще один тревожный признак — активная переброска топлива на военно-морские базы и аэродромы США на Гуаме. Только в январе Пентагон переправил ближе к потенциальному театру военных действий почти 148 миллионов тонн дизеля. Дополнительные военно-морские силы пока не подтягивают. Это произойдет только при серьезной эскалации.И американцы, судя по их риторике, к ней активно готовятся. Прибывший на Тайвань в составе американской делегации председатель комитета по иностранным делам Майкл МакКол пообещал предоставить "самое совершенное оружие, а не старое, как Украине". Вероятно, в первую очередь в Тайбэе хотят современные комплексы ПВО и береговой обороны, высокоточные боеприпасы, дроны, средства связи и РЭБ.Тайвань для Вашингтона действительно гораздо ценнее, чем Украина. Одна из главных тому причин — корпорация Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), крупнейший в мире производитель полупроводниковых микросхем, микрочипов, без которых сейчас практически ничего не работает. Доля глобального рынка в 52,1% — не шутка. Вашингтон не собирается рисковать столь важным активом.Впрочем, американцы пока не торопятся идти на крайние меры, такие как размещение на Тайване постоянного воинского контингента. Многочисленные симуляции и военные игры Пентагона демонстрировали, что уверенной победы над Китаем не получится. В девяти случаях из десяти верх одерживала НОАК. Одолеть ее удалось, лишь введя в симуляцию перспективные истребители шестого поколения и прочий хай-тек из будущего.
https://ria.ru/20240530/tayvan-1949353938.html
https://ria.ru/20221208/ssha-1837098024.html
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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безопасность, тайвань, китай, пекин, нэнси пелоси, игорь моргулов, майкл маккол, народно-освободительная армия китая, министерство обороны сша, нато
Безопасность, Тайвань, Китай, Пекин, Нэнси Пелоси, Игорь Моргулов, Майкл Маккол, Народно-освободительная армия Китая, Министерство обороны США, НАТО
"Сотни тысяч солдат". На что пойдет Пекин в ближайшие дни

Посол РФ в Китае: Пентагон готовит для Тайваня "украинский сценарий"

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкВоеннослужащие армии КНР на стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022" на полигоне Сергеевский
Военнослужащие армии КНР на стратегических командно-штабных учениях Восток-2022 на полигоне Сергеевский - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Андрей Коц. На западных границах России растет напряженность, но и на Востоке неспокойно. В конце мая Тайвань демонстративно посетила правительственная делегация из США — во время масштабных учений китайской армии. Американские СМИ нагнетают обстановку, утверждая, что НОАК вторгнется на остров в ближайшее время. О военных приготовлениях в регионе — в материале РИА Новости.

Серьезность намерений

Цель учений в Пекине не скрывают и не прячут ее за дипломатичными формулировками. Маневры — это "суровое наказание за сепаратистские действия сторонников независимости Тайваня и строгое предупреждение против вмешательства и провокаций внешних сил". Очевидно, имеется в виду и представительная делегация конгресса США, прибывшая на остров.
© AP Photo / Taiwan Presidential OfficeСенатор-демократ США Эд Марки во время выступления в Тайбэе
Сенатор-демократ США Эд Марки во время выступления в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© AP Photo / Taiwan Presidential Office
Сенатор-демократ США Эд Марки во время выступления в Тайбэе
Сомневаться в серьезности намерений командования НОАК не приходится. Китайские корабли и самолеты отрабатывают задачи в Тайваньском проливе к северу, югу и востоку от Тайваня и у четырех близких к нему островов. Эти маневры легко превратить в морскую блокаду.
Учения начались через несколько дней после инаугурации нового главы администрации Тайваня Лай Циндэ. Он призвал Пекин признать независимость островной республики, отметив, что в Тайбэе не пойдут на уступки, несмотря на военную активность КНР. В Пекине ответили, что воля к национальному воссоединению "тверда, как скала". На ее демонстрацию не поскупились: к маневрам привлекли десятки кораблей, самолетов и подводных лодок.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЭсминец "Нань Чан" ВМС Китая на учениях "Морское взаимодействие — 2021"
Эсминец Нань Чан ВМС Китая во время маневрирования на учениях Морское взаимодействие-2021 - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Эсминец "Нань Чан" ВМС Китая на учениях "Морское взаимодействие — 2021"
Прецеденты, впрочем, были. В частности, в августе 2022-го — после визита на Тайвань тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Ничего более серьезного не последовало. Но в этот раз западные СМИ очень нервничают.

Западные прогнозы

В частности, британская The Telegraph сообщает, что Китай подготовил для вторжения армаду паромов и гражданских судов, с помощью которых можно перебросить через Тайваньский пролив около 300 тысяч солдат с боевой техникой всего за десять дней. По мнению издания, НОАК также воспользуется этими кораблями для продавливания береговой обороны перед первой волной морского десанта. В Global Press утверждают, что вторжение произойдет уже в июне.
Изображение тайваньского флага - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Минобороны Китая назвало независимость Тайваня угрозой миру
Вчера, 13:28
По мнению экспертов Bloomberg, в Пекине могут истолковать дискуссии о независимости Тайваня как переходящие черту или решить, что остров движется к окончательному отделению. Не исключено также, что конфликт возникнет непреднамеренно — например, после случайного столкновения китайских и тайваньских военных самолетов, которые часто летают рядом друг с другом.
Если Пекин все-таки решит применить силу против Тайбэя, для этого есть целый ряд вариантов, в том числе без объявления полномасштабной войны, полагают специалисты. Но даже захват одного из прибрежных островов чреват эскалацией. Это повлечет за собой воздушные и ракетные удары Китая, блокаду Тайваня и морское вторжение.
© AP Photo / Zha ChunmingМорские пехотинцы Народно-освободительной армии Китая
Морские пехотинцы Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© AP Photo / Zha Chunming
Морские пехотинцы Народно-освободительной армии Китая
Россия считает эти подозрения надуманными. "Фиксируется стремление Вашингтона со своими союзниками создать долговременный очаг напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который уже открыто декларируется зоной ответственности НАТО, — заявил посол в Пекине Игорь Моргулов. — Целенаправленно нагнетается ситуация вокруг Китая и Южно-Китайского моря. В любой момент эти точки могут быть задействованы для провокации в отношении КНР по украинскому сценарию".

Подготовка к войне

В апреле Пентагон провел учения на Филиппинах, в ходе которых на так называемой первой цепи островов были развернуты новейшие комплексы Typhon с ракетами средней дальности. С этих позиций им по силам атаковать цели не только в Тайваньском проливе, но и в глубине материкового Китая. Маневры завершились, увезли ли американцы ракеты домой — неизвестно.
Запуск ракеты Томагавк в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Армия США получила новый ракетный комплекс Typhon
8 декабря 2022, 01:53
Еще один тревожный признак — активная переброска топлива на военно-морские базы и аэродромы США на Гуаме. Только в январе Пентагон переправил ближе к потенциальному театру военных действий почти 148 миллионов тонн дизеля. Дополнительные военно-морские силы пока не подтягивают. Это произойдет только при серьезной эскалации.
И американцы, судя по их риторике, к ней активно готовятся. Прибывший на Тайвань в составе американской делегации председатель комитета по иностранным делам Майкл МакКол пообещал предоставить "самое совершенное оружие, а не старое, как Украине". Вероятно, в первую очередь в Тайбэе хотят современные комплексы ПВО и береговой обороны, высокоточные боеприпасы, дроны, средства связи и РЭБ.
© AP Photo / Wally SantanaИстребители F-16 ВВС Тайваня
Истребители F-16 ВВС Тайваня - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© AP Photo / Wally Santana
Истребители F-16 ВВС Тайваня
Тайвань для Вашингтона действительно гораздо ценнее, чем Украина. Одна из главных тому причин — корпорация Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), крупнейший в мире производитель полупроводниковых микросхем, микрочипов, без которых сейчас практически ничего не работает. Доля глобального рынка в 52,1% — не шутка. Вашингтон не собирается рисковать столь важным активом.
Впрочем, американцы пока не торопятся идти на крайние меры, такие как размещение на Тайване постоянного воинского контингента. Многочисленные симуляции и военные игры Пентагона демонстрировали, что уверенной победы над Китаем не получится. В девяти случаях из десяти верх одерживала НОАК. Одолеть ее удалось, лишь введя в симуляцию перспективные истребители шестого поколения и прочий хай-тек из будущего.
 
БезопасностьТайваньКитайПекинНэнси ПелосиИгорь МоргуловМайкл МакколНародно-освободительная армия КитаяМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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