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Депутат обратился к Белоусову из-за проблем с удостоверениями ветеранов СВО - РИА Новости, 31.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:26 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/svo-1949719776.html
Депутат обратился к Белоусову из-за проблем с удостоверениями ветеранов СВО
Депутат обратился к Белоусову из-за проблем с удостоверениями ветеранов СВО - РИА Новости, 31.05.2024
Депутат обратился к Белоусову из-за проблем с удостоверениями ветеранов СВО
Депутат Госдумы Максим Иванов направил обращение на имя министра обороны Андрея Белоусова с просьбой дать разъяснение по вопросам участников СВО из... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T16:26
2024-05-31T16:26
специальная военная операция на украине
ростов-на-дону
краснодар
андрей белоусов
госдума рф
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Максим Иванов направил обращение на имя министра обороны Андрея Белоусова с просьбой дать разъяснение по вопросам участников СВО из подразделений "Шторм-Z", в том числе в связи с проблемами с удостоверениями ветеранов. "Напомню, ранее писал о том, что участникам СВО данной категории, подписавшим контракт в прошлые годы, мало того, что не выдают удостоверения ветеранов боевых действий, так еще и отбирают ранее выданные. Направил запрос министру обороны А.Р. Белоусову с просьбой дать официальные разъяснения по этим двум проблемам", - написал депутат в своём Telegram-канале.Иванов пояснил, что к нему поступают письма в связи с данной ситуацией из Ростова-на-Дону, Краснодара, ХМАО, Башкирии. "По-прежнему актуальна еще одна нерешенная проблема: отказы "Штормам" со стороны военно-врачебных комиссий. Из-за их отсутствия раненые бойцы остаются без соответствующей бесплатной реабилитации", - добавил депутат.
https://ria.ru/20240521/sevastopol-1947448827.html
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ростов-на-дону, краснодар, андрей белоусов, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Ростов-на-Дону, Краснодар, Андрей Белоусов, Госдума РФ
Депутат обратился к Белоусову из-за проблем с удостоверениями ветеранов СВО

Депутат ГД обратился к Белоусову по вопросам участников СВО из "Шторм-Z"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчастник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий
Участник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Участник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Максим Иванов направил обращение на имя министра обороны Андрея Белоусова с просьбой дать разъяснение по вопросам участников СВО из подразделений "Шторм-Z", в том числе в связи с проблемами с удостоверениями ветеранов.
"Напомню, ранее писал о том, что участникам СВО данной категории, подписавшим контракт в прошлые годы, мало того, что не выдают удостоверения ветеранов боевых действий, так еще и отбирают ранее выданные. Направил запрос министру обороны А.Р. Белоусову с просьбой дать официальные разъяснения по этим двум проблемам", - написал депутат в своём Telegram-канале.
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Иванов пояснил, что к нему поступают письма в связи с данной ситуацией из Ростова-на-Дону, Краснодара, ХМАО, Башкирии.
"По-прежнему актуальна еще одна нерешенная проблема: отказы "Штормам" со стороны военно-врачебных комиссий. Из-за их отсутствия раненые бойцы остаются без соответствующей бесплатной реабилитации", - добавил депутат.
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Специальная военная операция на УкраинеРостов-на-ДонуКраснодарАндрей БелоусовГосдума РФ
 
 
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