https://ria.ru/20240531/svo-1949713910.html

Группировка "Днепр" уничтожила до 325 военных ВСУ за неделю

Группировка "Днепр" уничтожила до 325 военных ВСУ за неделю - РИА Новости, 31.05.2024

Группировка "Днепр" уничтожила до 325 военных ВСУ за неделю

ВСУ потеряли за неделю в зоне ответственности группировки войск "Днепр" до 325 военнослужащих, три бронемашины, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе три... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T16:06

2024-05-31T16:06

2024-05-31T16:41

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. ВСУ потеряли за неделю в зоне ответственности группировки войск "Днепр" до 325 военнослужащих, три бронемашины, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе три американских гаубицы М777 производства США, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике двух бригад морской пехоты, трех соединений ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии Украины. Противник потерял до 325 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе три американских гаубицы М777 производства США", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), украина