Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Днепр" уничтожила до 325 военных ВСУ за неделю - РИА Новости, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:06 31.05.2024 (обновлено: 16:41 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/svo-1949713910.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 325 военных ВСУ за неделю
Группировка "Днепр" уничтожила до 325 военных ВСУ за неделю - РИА Новости, 31.05.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 325 военных ВСУ за неделю
ВСУ потеряли за неделю в зоне ответственности группировки войск "Днепр" до 325 военнослужащих, три бронемашины, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе три... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T16:06
2024-05-31T16:41
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829452257_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_7b79d385ce825c1ab222210fed95c157.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. ВСУ потеряли за неделю в зоне ответственности группировки войск "Днепр" до 325 военнослужащих, три бронемашины, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе три американских гаубицы М777 производства США, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике двух бригад морской пехоты, трех соединений ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии Украины. Противник потерял до 325 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе три американских гаубицы М777 производства США", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829452257_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_d192ece02f29091070b9554911ca9d70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Группировка "Днепр" уничтожила до 325 военных ВСУ за неделю

ВСУ потеряли до 325 военных в зоне ответственности группировки "Днепр" за неделю

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. ВСУ потеряли за неделю в зоне ответственности группировки войск "Днепр" до 325 военнослужащих, три бронемашины, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе три американских гаубицы М777 производства США, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике двух бригад морской пехоты, трех соединений ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии Украины. Противник потерял до 325 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе три американских гаубицы М777 производства США", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала