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Группировка "Днепр" уничтожила до 325 военных ВСУ за неделю
Группировка "Днепр" уничтожила до 325 военных ВСУ за неделю - РИА Новости, 31.05.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 325 военных ВСУ за неделю
ВСУ потеряли за неделю в зоне ответственности группировки войск "Днепр" до 325 военнослужащих, три бронемашины, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе три... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T16:06
2024-05-31T16:06
2024-05-31T16:41
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. ВСУ потеряли за неделю в зоне ответственности группировки войск "Днепр" до 325 военнослужащих, три бронемашины, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе три американских гаубицы М777 производства США, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике двух бригад морской пехоты, трех соединений ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии Украины. Противник потерял до 325 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе три американских гаубицы М777 производства США", - говорится в сводке министерства.
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Группировка "Днепр" уничтожила до 325 военных ВСУ за неделю
ВСУ потеряли до 325 военных в зоне ответственности группировки "Днепр" за неделю