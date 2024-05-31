https://ria.ru/20240531/svo-1949711625.html

Группировка "Запад" отразила 11 украинских контратак за неделю

Группировка "Запад" отразила 11 украинских контратак за неделю - РИА Новости, 31.05.2024

Группировка "Запад" отразила 11 украинских контратак за неделю

Российская группировка войск "Запад" за неделю освободила Берестовое и Ивановку в Харьковской области и продолжила продвижение в глубину обороны противника,... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T16:02

2024-05-31T16:02

2024-05-31T16:10

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" за неделю освободила Берестовое и Ивановку в Харьковской области и продолжила продвижение в глубину обороны противника, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 25 по 31 мая.Отмечается, что за это время военнослужащие "Запада" нанесли поражение формированиям восьми соединений ВСУ и двух бригад нацгвардии Украины, а также отразили 11 контратак подразделений противника."Потери ВСУ составили до 2310 военнослужащих, три танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, две 122 мм боевые машины РСЗО "Бастион", а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

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россия, вооруженные силы украины, безопасность