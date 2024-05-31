https://ria.ru/20240531/svo-1949588224.html
Россия действует соразмерно угрозам безопасности, заявил Белоусов
Россия действует соразмерно угрозам безопасности, заявил Белоусов - РИА Новости, 31.05.2024
Россия действует соразмерно угрозам безопасности, заявил Белоусов
Россия в ходе специальной военной операции действует соразмерно угрозам своей безопасности, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T10:42
2024-05-31T10:42
2024-05-31T12:58
специальная военная операция на украине
россия
андрей белоусов
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АЛМА-АТА, 31 мая - РИА Новости. Россия в ходе специальной военной операции действует соразмерно угрозам своей безопасности, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Россия продолжает специальную военную операцию, и все её цели будут непременно достигнуты. Мы действуем решительно и соразмерно угрозам безопасности", - сказал Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ в пятницу. По его словам, на основе опыта СВО идёт оптимизация боевой работы российских войск, развивается оборонно-промышленный комплекс страны, совершенствуется система обучения военных кадров, оттачиваются навыки в рамках мероприятий оперативной и боевой подготовки. "Таким образом все попытки нанести нам стратегическое поражение бесперспективны", - добавил он.
https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html
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россия, андрей белоусов, одкб
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Белоусов, ОДКБ
Россия действует соразмерно угрозам безопасности, заявил Белоусов
Белоусов: Россия действует решительно и соразмерно угрозам своей безопасности