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Россия действует соразмерно угрозам безопасности, заявил Белоусов - РИА Новости, 31.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:42 31.05.2024 (обновлено: 12:58 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/svo-1949588224.html
Россия действует соразмерно угрозам безопасности, заявил Белоусов
Россия действует соразмерно угрозам безопасности, заявил Белоусов - РИА Новости, 31.05.2024
Россия действует соразмерно угрозам безопасности, заявил Белоусов
Россия в ходе специальной военной операции действует соразмерно угрозам своей безопасности, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T10:42
2024-05-31T12:58
специальная военная операция на украине
россия
андрей белоусов
одкб
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АЛМА-АТА, 31 мая - РИА Новости. Россия в ходе специальной военной операции действует соразмерно угрозам своей безопасности, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Россия продолжает специальную военную операцию, и все её цели будут непременно достигнуты. Мы действуем решительно и соразмерно угрозам безопасности", - сказал Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ в пятницу. По его словам, на основе опыта СВО идёт оптимизация боевой работы российских войск, развивается оборонно-промышленный комплекс страны, совершенствуется система обучения военных кадров, оттачиваются навыки в рамках мероприятий оперативной и боевой подготовки. "Таким образом все попытки нанести нам стратегическое поражение бесперспективны", - добавил он.
https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html
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россия, андрей белоусов, одкб
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Белоусов, ОДКБ
Россия действует соразмерно угрозам безопасности, заявил Белоусов

Белоусов: Россия действует решительно и соразмерно угрозам своей безопасности

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании МО ОДКБ в Алматы. 31 мая 2024
Министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании МО ОДКБ в Алматы. 31 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании МО ОДКБ в Алматы. 31 мая 2024
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 31 мая - РИА Новости. Россия в ходе специальной военной операции действует соразмерно угрозам своей безопасности, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Россия продолжает специальную военную операцию, и все её цели будут непременно достигнуты. Мы действуем решительно и соразмерно угрозам безопасности", - сказал Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ в пятницу.
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По его словам, на основе опыта СВО идёт оптимизация боевой работы российских войск, развивается оборонно-промышленный комплекс страны, совершенствуется система обучения военных кадров, оттачиваются навыки в рамках мероприятий оперативной и боевой подготовки.
"Таким образом все попытки нанести нам стратегическое поражение бесперспективны", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАндрей БелоусовОДКБ
 
 
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