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На Кубани два сотрудника нефтебазы пострадали при атаке БПЛА - РИА Новости, 31.05.2024
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08:52 31.05.2024 (обновлено: 10:23 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/svo-1949565864.html
На Кубани два сотрудника нефтебазы пострадали при атаке БПЛА
На Кубани два сотрудника нефтебазы пострадали при атаке БПЛА - РИА Новости, 31.05.2024
На Кубани два сотрудника нефтебазы пострадали при атаке БПЛА
Раненые сотрудники нефтебазы в Темрюкском районе Краснодарского края, которая была повреждена при воздушной атаке беспилотников, получили не тяжелые травмы,... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T08:52
2024-05-31T10:23
происшествия
краснодарский край
темрюкский район
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 31 мая - РИА Новости. Раненые сотрудники нефтебазы в Темрюкском районе Краснодарского края, которая была повреждена при воздушной атаке беспилотников, получили не тяжелые травмы, здоровью этих двух пострадавших ничего не угрожает, сообщил глава района Федор Бабенков в своем Telegram-канале. "В результате ЧП пострадали два сотрудника нефтебазы. Медики зафиксировали у мужчин не тяжелые травмы, их здоровью ничего не угрожает", - написал Бабенков.⠀Ранее в 3.57 мск губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал о воздушном ударе во время массированной атаки БПЛА, после которого пострадала инфраструктура нефтебазы в Темрюкском районе Краснодарского края. Пожару была присвоена высокая категория сложности, есть раненые. Позже в оперштабе Кубани добавили, что пострадавших уже отпустили из больницы, сейчас они находятся дома.
https://ria.ru/20240515/vzryvy-1946045241.html
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краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, темрюкский район, вениамин кондратьев
Происшествия, Краснодарский край, Темрюкский район, Вениамин Кондратьев
На Кубани два сотрудника нефтебазы пострадали при атаке БПЛА

Глава района Бабенков: раненные сотрудники на Кубани получили не тяжелые травмы

© Фото : Фёдор Бабенков/TelegramМесто происшествия, где в результате воздушного удара БПЛА произошло возгорание трёх железнодорожных цистерн с мазутом в Темрюкском районе Краснодарского края. 31 мая 2024
Место происшествия, где в результате воздушного удара БПЛА произошло возгорание трёх железнодорожных цистерн с мазутом в Темрюкском районе Краснодарского края. 31 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Фото : Фёдор Бабенков/Telegram
Место происшествия, где в результате воздушного удара БПЛА произошло возгорание трёх железнодорожных цистерн с мазутом в Темрюкском районе Краснодарского края. 31 мая 2024
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 31 мая - РИА Новости. Раненые сотрудники нефтебазы в Темрюкском районе Краснодарского края, которая была повреждена при воздушной атаке беспилотников, получили не тяжелые травмы, здоровью этих двух пострадавших ничего не угрожает, сообщил глава района Федор Бабенков в своем Telegram-канале.
"В результате ЧП пострадали два сотрудника нефтебазы. Медики зафиксировали у мужчин не тяжелые травмы, их здоровью ничего не угрожает", - написал Бабенков.
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⠀Ранее в 3.57 мск губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал о воздушном ударе во время массированной атаки БПЛА, после которого пострадала инфраструктура нефтебазы в Темрюкском районе Краснодарского края. Пожару была присвоена высокая категория сложности, есть раненые.
Позже в оперштабе Кубани добавили, что пострадавших уже отпустили из больницы, сейчас они находятся дома.
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ПроисшествияКраснодарский крайТемрюкский районВениамин Кондратьев
 
 
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