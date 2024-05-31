https://ria.ru/20240531/svo-1949565864.html

На Кубани два сотрудника нефтебазы пострадали при атаке БПЛА

На Кубани два сотрудника нефтебазы пострадали при атаке БПЛА - РИА Новости, 31.05.2024

На Кубани два сотрудника нефтебазы пострадали при атаке БПЛА

Раненые сотрудники нефтебазы в Темрюкском районе Краснодарского края, которая была повреждена при воздушной атаке беспилотников, получили не тяжелые травмы,... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T08:52

2024-05-31T08:52

2024-05-31T10:23

происшествия

краснодарский край

темрюкский район

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 31 мая - РИА Новости. Раненые сотрудники нефтебазы в Темрюкском районе Краснодарского края, которая была повреждена при воздушной атаке беспилотников, получили не тяжелые травмы, здоровью этих двух пострадавших ничего не угрожает, сообщил глава района Федор Бабенков в своем Telegram-канале. "В результате ЧП пострадали два сотрудника нефтебазы. Медики зафиксировали у мужчин не тяжелые травмы, их здоровью ничего не угрожает", - написал Бабенков.⠀Ранее в 3.57 мск губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал о воздушном ударе во время массированной атаки БПЛА, после которого пострадала инфраструктура нефтебазы в Темрюкском районе Краснодарского края. Пожару была присвоена высокая категория сложности, есть раненые. Позже в оперштабе Кубани добавили, что пострадавших уже отпустили из больницы, сейчас они находятся дома.

https://ria.ru/20240515/vzryvy-1946045241.html

https://ria.ru/20240531/bespilotniki-1949551501.html

краснодарский край

темрюкский район

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происшествия, краснодарский край, темрюкский район, вениамин кондратьев