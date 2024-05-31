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СМИ: в результате стрельбы в Миннеаполисе ранены шесть человек
СМИ: в результате стрельбы в Миннеаполисе ранены шесть человек - РИА Новости, 31.05.2024
СМИ: в результате стрельбы в Миннеаполисе ранены шесть человек
Шесть человек, в том числе двое полицейских, ранены в результате стрельбы в американском Миннеаполисе, сообщает телеканал CBS. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T03:04
2024-05-31T03:04
2024-05-31T10:40
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Шесть человек, в том числе двое полицейских, ранены в результате стрельбы в американском Миннеаполисе, сообщает телеканал CBS. По данным телеканала, один из раненых правоохранителей находится в критическом состоянии. Полиция Миннеаполиса, крупнейшего города штата Миннесота, в своем заявлении подтверждает информацию о "нескольких пострадавших" и призывает горожан избегать район происшествия. О других обстоятельствах инцидента не сообщается.
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в мире, миннеаполис, миннесота
В мире, Миннеаполис, Миннесота
СМИ: в результате стрельбы в Миннеаполисе ранены шесть человек
CBS: при стрельбе в Миннеаполисе ранены шесть человек, включая двух полицейских