https://ria.ru/20240531/strelba-1949549271.html

СМИ: в результате стрельбы в Миннеаполисе ранены шесть человек

СМИ: в результате стрельбы в Миннеаполисе ранены шесть человек - РИА Новости, 31.05.2024

СМИ: в результате стрельбы в Миннеаполисе ранены шесть человек

Шесть человек, в том числе двое полицейских, ранены в результате стрельбы в американском Миннеаполисе, сообщает телеканал CBS. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T03:04

2024-05-31T03:04

2024-05-31T10:40

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Шесть человек, в том числе двое полицейских, ранены в результате стрельбы в американском Миннеаполисе, сообщает телеканал CBS. По данным телеканала, один из раненых правоохранителей находится в критическом состоянии. Полиция Миннеаполиса, крупнейшего города штата Миннесота, в своем заявлении подтверждает информацию о "нескольких пострадавших" и призывает горожан избегать район происшествия. О других обстоятельствах инцидента не сообщается.

https://ria.ru/20230924/strelba-1898282113.html

миннеаполис

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в мире, миннеаполис, миннесота