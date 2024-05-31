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ВС России выбили ВСУ из большей части Старомайорского, сообщил Рогов - РИА Новости, 31.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:29 31.05.2024 (обновлено: 14:31 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/staromayorskoe-1949680801.html
ВС России выбили ВСУ из большей части Старомайорского, сообщил Рогов
ВС России выбили ВСУ из большей части Старомайорского, сообщил Рогов - РИА Новости, 31.05.2024
ВС России выбили ВСУ из большей части Старомайорского, сообщил Рогов
Российские войска выбили ВСУ из большей части села Старомайорское, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета,... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T14:29
2024-05-31T14:31
специальная военная операция на украине
старомайорское
россия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Российские войска выбили ВСУ из большей части села Старомайорское, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года. "Продолжают бои на времевском направлении. У нашей армии новые успехи. Есть продвижение вперед в Старомайорском. Большая часть Старомайорского уже освобождена от бандеровцев", - сказал Рогов. По его словам, продолжаются бои и в селе Урожайное, где российские войска закрепились и шаг за шагом выдавливают противника.
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старомайорское, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Старомайорское, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России выбили ВСУ из большей части Старомайорского, сообщил Рогов

Рогов: российские войска выбили ВСУ из большей части села Старомайорское

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Российские войска выбили ВСУ из большей части села Старомайорское, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года.
«
"Продолжают бои на времевском направлении. У нашей армии новые успехи. Есть продвижение вперед в Старомайорском. Большая часть Старомайорского уже освобождена от бандеровцев", - сказал Рогов.
По его словам, продолжаются бои и в селе Урожайное, где российские войска закрепились и шаг за шагом выдавливают противника.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеСтаромайорскоеРоссияЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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