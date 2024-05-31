https://ria.ru/20240531/staromayorskoe-1949680801.html

ВС России выбили ВСУ из большей части Старомайорского, сообщил Рогов

ВС России выбили ВСУ из большей части Старомайорского, сообщил Рогов - РИА Новости, 31.05.2024

ВС России выбили ВСУ из большей части Старомайорского, сообщил Рогов

Российские войска выбили ВСУ из большей части села Старомайорское, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета,... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T14:29

2024-05-31T14:29

2024-05-31T14:31

специальная военная операция на украине

старомайорское

россия

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Российские войска выбили ВСУ из большей части села Старомайорское, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года. "Продолжают бои на времевском направлении. У нашей армии новые успехи. Есть продвижение вперед в Старомайорском. Большая часть Старомайорского уже освобождена от бандеровцев", - сказал Рогов. По его словам, продолжаются бои и в селе Урожайное, где российские войска закрепились и шаг за шагом выдавливают противника.

https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html

старомайорское

россия

запорожская область

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старомайорское, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность