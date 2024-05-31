https://ria.ru/20240531/staromayorskoe-1949680801.html
ВС России выбили ВСУ из большей части Старомайорского, сообщил Рогов
ВС России выбили ВСУ из большей части Старомайорского, сообщил Рогов - РИА Новости, 31.05.2024
ВС России выбили ВСУ из большей части Старомайорского, сообщил Рогов
Российские войска выбили ВСУ из большей части села Старомайорское, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета,... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T14:29
2024-05-31T14:29
2024-05-31T14:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Российские войска выбили ВСУ из большей части села Старомайорское, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года. "Продолжают бои на времевском направлении. У нашей армии новые успехи. Есть продвижение вперед в Старомайорском. Большая часть Старомайорского уже освобождена от бандеровцев", - сказал Рогов. По его словам, продолжаются бои и в селе Урожайное, где российские войска закрепились и шаг за шагом выдавливают противника.
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ВС России выбили ВСУ из большей части Старомайорского, сообщил Рогов
Рогов: российские войска выбили ВСУ из большей части села Старомайорское