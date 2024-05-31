Белоруссия и Россия завершают разработку плана действий по станкостроению
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСварщик на участке механической обработки Южного завода тяжелого станкостроения
Сварщик на участке механической обработки Южного завода тяжелого станкостроения . Архивное фото
МИНСК, 31 мая — РИА Новости. Белоруссия и Россия завершают разработку плана действий по программе станкостроения, сообщил в пятницу белорусский премьер Роман Головченко.
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"В рамках совместной программы "Союзный станок" мы завершаем с Российской Федерацией разработку не просто какой-то декларации или общего соглашения, а абсолютно большой матрицы. Сейчас принято называть это дорожной картой, но я не очень люблю это выражение. Потому что дорожная карта - это для тех, кто не знает, куда ехать. А мы знаем", - сказал Головченко в видеокомментарии, опубликованном пресс-службой правительства в ее Telegram-канале.
"Там буквально по станочку расписано, кто и что будет делать в Российской Федерации, в Беларуси, и на какие модели нам надо выйти", - подчеркнул Головченко.
По его словам, взаимодействие в сфере станкостроения является крайне важным. "Если мы в дальнейшем хотим кратно увеличивать объемы выпуска продукции, нам не обойтись без ускоренной роботизации", - пояснил премьер.
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