Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия и Россия завершают разработку плана действий по станкостроению - РИА Новости, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
18:47 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/stankostroenie-1949760538.html
Белоруссия и Россия завершают разработку плана действий по станкостроению
Белоруссия и Россия завершают разработку плана действий по станкостроению - РИА Новости, 31.05.2024
Белоруссия и Россия завершают разработку плана действий по станкостроению
Белоруссия и Россия завершают разработку плана действий по программе станкостроения, сообщил в пятницу белорусский премьер Роман Головченко. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T18:47
2024-05-31T18:47
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
роман головченко
союзное государство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906180169_0:137:2683:1646_1920x0_80_0_0_37cf06d1ff8d9144fae2cbe53978326a.jpg
МИНСК, 31 мая — РИА Новости. Белоруссия и Россия завершают разработку плана действий по программе станкостроения, сообщил в пятницу белорусский премьер Роман Головченко. "В рамках совместной программы "Союзный станок" мы завершаем с Российской Федерацией разработку не просто какой-то декларации или общего соглашения, а абсолютно большой матрицы. Сейчас принято называть это дорожной картой, но я не очень люблю это выражение. Потому что дорожная карта - это для тех, кто не знает, куда ехать. А мы знаем", - сказал Головченко в видеокомментарии, опубликованном пресс-службой правительства в ее Telegram-канале. "Там буквально по станочку расписано, кто и что будет делать в Российской Федерации, в Беларуси, и на какие модели нам надо выйти", - подчеркнул Головченко. По его словам, взаимодействие в сфере станкостроения является крайне важным. "Если мы в дальнейшем хотим кратно увеличивать объемы выпуска продукции, нам не обойтись без ускоренной роботизации", - пояснил премьер.
https://ria.ru/20231208/tekhnika-1914677956.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906180169_170:0:2683:1885_1920x0_80_0_0_e6df3a8036eed2f27ef4d1bc6d320bf6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, роман головченко, союзное государство
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Роман Головченко, Союзное государство

Белоруссия и Россия завершают разработку плана действий по станкостроению

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСварщик на участке механической обработки Южного завода тяжелого станкостроения
Сварщик на участке механической обработки Южного завода тяжелого станкостроения - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Сварщик на участке механической обработки Южного завода тяжелого станкостроения . Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 31 мая — РИА Новости. Белоруссия и Россия завершают разработку плана действий по программе станкостроения, сообщил в пятницу белорусский премьер Роман Головченко.
«
"В рамках совместной программы "Союзный станок" мы завершаем с Российской Федерацией разработку не просто какой-то декларации или общего соглашения, а абсолютно большой матрицы. Сейчас принято называть это дорожной картой, но я не очень люблю это выражение. Потому что дорожная карта - это для тех, кто не знает, куда ехать. А мы знаем", - сказал Головченко в видеокомментарии, опубликованном пресс-службой правительства в ее Telegram-канале.
"Там буквально по станочку расписано, кто и что будет делать в Российской Федерации, в Беларуси, и на какие модели нам надо выйти", - подчеркнул Головченко.
По его словам, взаимодействие в сфере станкостроения является крайне важным. "Если мы в дальнейшем хотим кратно увеличивать объемы выпуска продукции, нам не обойтись без ускоренной роботизации", - пояснил премьер.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Белоруссия заявила о готовности поставлять России технику для водоочистки
8 декабря 2023, 17:47
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРоссияРоман ГоловченкоСоюзное государство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала