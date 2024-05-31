https://ria.ru/20240531/stankostroenie-1949760538.html

Белоруссия и Россия завершают разработку плана действий по станкостроению

Белоруссия и Россия завершают разработку плана действий по станкостроению - РИА Новости, 31.05.2024

Белоруссия и Россия завершают разработку плана действий по станкостроению

Белоруссия и Россия завершают разработку плана действий по программе станкостроения, сообщил в пятницу белорусский премьер Роман Головченко. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T18:47

2024-05-31T18:47

2024-05-31T18:47

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

роман головченко

союзное государство

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МИНСК, 31 мая — РИА Новости. Белоруссия и Россия завершают разработку плана действий по программе станкостроения, сообщил в пятницу белорусский премьер Роман Головченко. "В рамках совместной программы "Союзный станок" мы завершаем с Российской Федерацией разработку не просто какой-то декларации или общего соглашения, а абсолютно большой матрицы. Сейчас принято называть это дорожной картой, но я не очень люблю это выражение. Потому что дорожная карта - это для тех, кто не знает, куда ехать. А мы знаем", - сказал Головченко в видеокомментарии, опубликованном пресс-службой правительства в ее Telegram-канале. "Там буквально по станочку расписано, кто и что будет делать в Российской Федерации, в Беларуси, и на какие модели нам надо выйти", - подчеркнул Головченко. По его словам, взаимодействие в сфере станкостроения является крайне важным. "Если мы в дальнейшем хотим кратно увеличивать объемы выпуска продукции, нам не обойтись без ускоренной роботизации", - пояснил премьер.

https://ria.ru/20231208/tekhnika-1914677956.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белоруссия, россия, роман головченко, союзное государство