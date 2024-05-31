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США не считают нужным возвращать ядерное оружие в Индо-Тихоокеанский регион - РИА Новости, 31.05.2024
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01:37 31.05.2024 (обновлено: 05:15 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/ssha-1949545094.html
США не считают нужным возвращать ядерное оружие в Индо-Тихоокеанский регион
США не считают нужным возвращать ядерное оружие в Индо-Тихоокеанский регион - РИА Новости, 31.05.2024
США не считают нужным возвращать ядерное оружие в Индо-Тихоокеанский регион
США не считают необходимым возвращать ядерное оружие в Индо-Тихоокеанский регион и не планируют его размещение на Корейском полуострове, заявил заместитель... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T01:37
2024-05-31T05:15
в мире
сша
корейский полуостров
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ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. США не считают необходимым возвращать ядерное оружие в Индо-Тихоокеанский регион и не планируют его размещение на Корейском полуострове, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель. "США в настоящее время не считают необходимым возвращать ядерное оружие в Индо-Тихоокеанский регион, и у США нет планов его передового размещения на Корейском полуострове", - сказал он на брифинге для СМИ.
https://ria.ru/20231105/smi-1907573086.html
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в мире, сша, корейский полуостров
В мире, США, Корейский полуостров
США не считают нужным возвращать ядерное оружие в Индо-Тихоокеанский регион

Госдеп: США не считают нужным возвращать ЯО в Индо-Тихоокеанский регион

© AP Photo / U.S. Air Force/Roslyn WardАмериканский стратегический бомбардировщик B-52H “Stratofortress”
Американский стратегический бомбардировщик B-52H “Stratofortress” - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / U.S. Air Force/Roslyn Ward
Американский стратегический бомбардировщик B-52H “Stratofortress”. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. США не считают необходимым возвращать ядерное оружие в Индо-Тихоокеанский регион и не планируют его размещение на Корейском полуострове, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.
"США в настоящее время не считают необходимым возвращать ядерное оружие в Индо-Тихоокеанский регион, и у США нет планов его передового размещения на Корейском полуострове", - сказал он на брифинге для СМИ.
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