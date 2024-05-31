https://ria.ru/20240531/ssha-1949545094.html
США не считают нужным возвращать ядерное оружие в Индо-Тихоокеанский регион
США не считают нужным возвращать ядерное оружие в Индо-Тихоокеанский регион - РИА Новости, 31.05.2024
США не считают нужным возвращать ядерное оружие в Индо-Тихоокеанский регион
США не считают необходимым возвращать ядерное оружие в Индо-Тихоокеанский регион и не планируют его размещение на Корейском полуострове, заявил заместитель... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T01:37
2024-05-31T01:37
2024-05-31T05:15
в мире
сша
корейский полуостров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760383549_0:212:3066:1937_1920x0_80_0_0_aef135c0cf513e60cdda4dab8303ce45.jpg
ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. США не считают необходимым возвращать ядерное оружие в Индо-Тихоокеанский регион и не планируют его размещение на Корейском полуострове, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель. "США в настоящее время не считают необходимым возвращать ядерное оружие в Индо-Тихоокеанский регион, и у США нет планов его передового размещения на Корейском полуострове", - сказал он на брифинге для СМИ.
https://ria.ru/20231105/smi-1907573086.html
сша
корейский полуостров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760383549_478:290:2822:2048_1920x0_80_0_0_afdf7b37d85a5d2affd9eaf439fa7c6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, корейский полуостров
В мире, США, Корейский полуостров
США не считают нужным возвращать ядерное оружие в Индо-Тихоокеанский регион
Госдеп: США не считают нужным возвращать ЯО в Индо-Тихоокеанский регион