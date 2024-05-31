https://ria.ru/20240531/ssha-1949545094.html

США не считают нужным возвращать ядерное оружие в Индо-Тихоокеанский регион

США не считают нужным возвращать ядерное оружие в Индо-Тихоокеанский регион - РИА Новости, 31.05.2024

США не считают нужным возвращать ядерное оружие в Индо-Тихоокеанский регион

США не считают необходимым возвращать ядерное оружие в Индо-Тихоокеанский регион и не планируют его размещение на Корейском полуострове, заявил заместитель... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T01:37

2024-05-31T01:37

2024-05-31T05:15

в мире

сша

корейский полуостров

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ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. США не считают необходимым возвращать ядерное оружие в Индо-Тихоокеанский регион и не планируют его размещение на Корейском полуострове, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель. "США в настоящее время не считают необходимым возвращать ядерное оружие в Индо-Тихоокеанский регион, и у США нет планов его передового размещения на Корейском полуострове", - сказал он на брифинге для СМИ.

https://ria.ru/20231105/smi-1907573086.html

сша

корейский полуостров

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в мире, сша, корейский полуостров