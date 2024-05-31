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Харрис выразила уверенность в "недостижимом превосходстве" ВВС США - РИА Новости, 31.05.2024
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00:47 31.05.2024 (обновлено: 01:40 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/ssha-1949540400.html
Харрис выразила уверенность в "недостижимом превосходстве" ВВС США
Харрис выразила уверенность в "недостижимом превосходстве" ВВС США - РИА Новости, 31.05.2024
Харрис выразила уверенность в "недостижимом превосходстве" ВВС США
Вице-президент США Камала Харрис заявила о "недостижимом превосходстве" американских ВВС, добавив, что операцию по высадке союзных сил в Нормандии 80 лет назад... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T00:47
2024-05-31T01:40
в мире
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис заявила о "недостижимом превосходстве" американских ВВС, добавив, что операцию по высадке союзных сил в Нормандии 80 лет назад помогли провести американские летчики, контролировавшие небо. "В следующем месяце будет 80 лет со дня высадки в Нормандии. Блестящий момент смелости и жертвенности союзников, который стал возможен благодаря американским военно-воздушным силам", - сказала Харрис, выступая перед выпускниками академии ВВС США. По ее словам, пилоты и самолеты США за месяцы до высадки "выбили врагов с неба". "Американские ВВС помогли победить тиранию и фашизм в Европе", - сказала вице-президент. Она также заявила, что "80 лет назад над пляжами Нормандии Америка добилась контроля над небом" и сохранила его по сей день. "Превосходство Америки в воздухе и в космосе с тех пор было недостижимо и непоколебимо", - сказала Харрис По ее словам, ВВС США продемонстрировали свои возможности в операциях во Вьетнаме, на Ближнем Востоке и над Корейским полуостровом. Харрис также полагает, что американское доминирование в воздухе наводит страх на соперников США. Это якобы проявилось и "на восточном фланге НАТО", где "воздушные патрули США", как считает Харрис, удержали российское руководство от расширения специальной военной операции. Ранее президент США Джо Байден заявил, что во время Второй мировой войны американские солдаты спасли мир и освободили Европу. О роли СССР и других стран в победе над фашизмом американский лидер не упомянул. Газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами обороны НАТО, в среду сообщала, что у стран альянса есть только 5% систем ПВО, которые нужны для защиты его членов в Центральной и Восточной Европе.
https://ria.ru/20240527/bayden-1948756668.html
https://ria.ru/20240530/tryudo-1949487160.html
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в мире, сша, нормандия, америка, камала харрис, джо байден, нато
В мире, США, Нормандия, Америка, Камала Харрис, Джо Байден, НАТО
Харрис выразила уверенность в "недостижимом превосходстве" ВВС США

Вице-президент Харрис заявила о "недостижимом превосходстве" ВВС США

© AP Photo / Andrew HarnikВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Вице-президент США Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис заявила о "недостижимом превосходстве" американских ВВС, добавив, что операцию по высадке союзных сил в Нормандии 80 лет назад помогли провести американские летчики, контролировавшие небо.
"В следующем месяце будет 80 лет со дня высадки в Нормандии. Блестящий момент смелости и жертвенности союзников, который стал возможен благодаря американским военно-воздушным силам", - сказала Харрис, выступая перед выпускниками академии ВВС США.
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По ее словам, пилоты и самолеты США за месяцы до высадки "выбили врагов с неба".
"Американские ВВС помогли победить тиранию и фашизм в Европе", - сказала вице-президент. Она также заявила, что "80 лет назад над пляжами Нормандии Америка добилась контроля над небом" и сохранила его по сей день.
"Превосходство Америки в воздухе и в космосе с тех пор было недостижимо и непоколебимо", - сказала Харрис
По ее словам, ВВС США продемонстрировали свои возможности в операциях во Вьетнаме, на Ближнем Востоке и над Корейским полуостровом.
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Харрис также полагает, что американское доминирование в воздухе наводит страх на соперников США. Это якобы проявилось и "на восточном фланге НАТО", где "воздушные патрули США", как считает Харрис, удержали российское руководство от расширения специальной военной операции.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что во время Второй мировой войны американские солдаты спасли мир и освободили Европу. О роли СССР и других стран в победе над фашизмом американский лидер не упомянул.
Газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами обороны НАТО, в среду сообщала, что у стран альянса есть только 5% систем ПВО, которые нужны для защиты его членов в Центральной и Восточной Европе.
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